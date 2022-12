Naz Nouri Dal ile kariyer yolculuğu

Naz Nouri Dal, gizemli bir kültürel mirası referans alan tasarımlarıyla moda dünyasının yeni trend belirleyicilerinden. İran, Türkiye ve İngiltere arasında mekik dokuyarak büyüyen tasarımcı, İran asıllı bir ailenin ferdi. Eğitim hayatını çok ülkeli bir eksende tamamlayan tasarımcı, son durağı olarak İstanbul’u belirlemiş ve hayallerini burada gerçekleştirmeye karar vermiş. Naz Nouri Dal için başarı; yaptığı işin hakkını vermek ve kendi yolundan gitmek anlamını taşıyor.

Kariyer yolculuğunuz boyunca yaşadığınız en önemli, unutulmaz an neydi ve o an size ne öğretti?

Markamı kurma fikrini kafama koyduğun günlerde, üretim ve hazırlık aşamasında hamile kaldım. Bir yandan bu heyecanı, bir yandan da Her Secrets markasını hayata geçirme tutkusunu aynı zamanda yaşadım. O zaman anladım ki bir kadın şartlar ne olursa olsun istediği her şeyi yapabilir.

İş yaşamında başarıya ulaşmak ve kalıcı olmak adına mutlaka sahip olunması gereken özellikler nelerdir sizin için?

Dürüst, disiplinli ve tutkulu olmak benim için çok önemli kaideler. Tabii bu bakış açısını benimserken, etrafınızda olan bitene sevgiyle yaklaşmak da bir o kadar mühim.

Moda sizin için ne anlam ifade ediyor? Bakış açınız, markanızın tasarımları üzerinde nasıl bir etkiye sahip?

Farklı coğrafyalarda, farklı kültürlere tanıklık etmek benim en büyük hazinem. Bu yüzden modaya bakış açım da benzer bir dile sahip. Benim hedefim, birbirinden farklı üç dünyayı tek bir çatı altında toplamak ve modaya daha özgün bir bakış açısı geliştirmek. Her kadının içinde yatan asaleti görünümlerle dışa vurmak ise önceliğim.

Bu yılın trendlerinde öne çıkanlar neler?

Yeni sezonda pek çok modaevi fütürist bir bakış açısını sahipleniyor. Dijitalleşmenin zirveye ulaştığı bir dünyada, tasarımcıların yüzünü geleceğe dönmesi kaçınılmaz. Bu, sadece tasarım alanında değil, yaşam stilimizde de etkisini hissettiriyor. İklim kriziyle birlikte farkındalığı artıran sürdürülebilir tasarımların her görünüme tesir ettiğini de görüyoruz. Yani aslında şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda, faydacı bir trend analizi söz konusu. Özellikle genç jenerasyonun yeni bakış açıları ve yaşam stilleriyle hayatın her alanına dahil olabilecek parçalar üretmek, başlı başına bir trend.

Sizin ve markanızın yakın gelecekteki hayallerini neler süslüyor?

Markamızla beraber tıpkı bir bebeğin büyüdüğü gibi kendimizi geliştirerek, geniş kitlelere hitap eden bir dünya markası olmak için tasarlamaya devam ediyoruz.

