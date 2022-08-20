Nergis Öney: Mükemmelin peşinde

Çeyrek asırdır kozmetik sektörünün içerisinde yer alan Alix Avien Paris Türkiye Direktörü Nergis Öney, kariyeri boyunca Türkiye’de ve global ölçekte bilinen grup şirketlerinin çeşitli markalarında yönetici pozisyonunda görev almış. Daima mükemmelin peşinde olan Öney, kendisini tam bir makyaj tutkunu olarak tanımlıyor. Bu yolculukta yollarının kesiştiği Alix Avien Paris ile son bir yılda marka adına çok yol kat ettiklerini de not düşüyor. Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Nergis Öney, bu yoğun tempo içerisinde ailesinin daima kendisine eşlik ettiğini de ekliyor ve bir Koç burcu olarak işini, ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.

Başarı kavramını tek bir cümleyle özetlemenizi istesek bu cümle ne olur?

Başarı, benim için hayatın değişen temposu içerisinde kaybolmadan ve daima uyum sağlayarak gelişmeye devam edebilmek.

Kariyer yolculuğunuz boyunca iş hayatından neler öğrendiniz?

Makyajı, o makyajın ardındaki hayatları, hikayeleri ve iyi görünmenin insan hayatındaki önemini. Bu nedenle de koşullar el verdiği sürece makyajı asla bırakmayacağım.

Alix Avien Paris, çatısı altında hangi ürün gruplarına yer veriyor?

Alix Avien Paris olarak, renkli kozmetik ürünlerine sahibiz ve çok yakında cilt bakım ürünlerinin de lansmanını yapacağız. Makyaj ve cilt bakımı bir bütün. Cildi makyaja hazırlamak için doğru bakımı yaptığınızda ise makyaj ürünlerinden de maksimum performans elde ediyorsunuz.

Ürünlerinizi farklı kılan özellikler nelerdir?

Her ürün amacına hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Gri renkli ambalaj, ürüne odaklanmayı ve böylece akıllıca seçimler yapmanızı sağlıyor. Pandemi sonrasında renkli kozmetik pazarının daralmasına rağmen, doğru ürünleri üreterek ihtiyaç duyulan kaliteli ürünleri sunuyoruz. Bu sayede her geçen gün daha fazla insanın makyaj çantasına giriyoruz.

Güzellik ve bakım trendlerinde bu yaz öne çıkanlar neler?

Nude tonlardan artık uzaklaşıp, renklenen bir dünya görüyoruz. Renkli göz makyajları, parlak ve dolgun görünen dudaklar için lip gloss’lar ve cilde bakım yapan ürünler trend. Alix Avien Lip Gloss ise özellikle yapışmayan formülü ile bu trendi yakalarken mutlaka makyaj çantanızda yer alması gereken bir ürün.

Markanızın gelecek planlarında hangi adımlar var?

Türkiye’de şu an İstanbul ve Ankara’da olmak üzere 7 mağazamız var. Dijital dünya her alanda oldukça gelişti ve tüm sektörleri etkisi altına aldı. Bu anlamda da güzel işler başarıyoruz. Yavaş ama emin adımlarla, çok güvendiğim bir ekiple iyi sonuçlar elde ediyoruz. Perakende ise bu işin olmazsa olmazı ve dijital dünya ile entegre olmuş bir perakende hedefimiz var. Tüm bunların yanı sıra internete ulaşamayan, online alışveriş yapamayan veya bizi ilk tanıdıkları yer kuaför olan binlerce müşterimiz var. Kuaförlerle ‘danışman salon sistemi’ ile ilerleyerek mağaza açmayı planlamadığımız birçok yerde de Alix Avien severlere ulaşıyoruz. Markanın geleceği ise beni çok heyecanlandırıyor.

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