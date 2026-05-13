Nikbinler solisti Berika Karadağ kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mustafa Sandal'ın 32 yıllık müzik kariyerine saygı duruşu niteliğinde olan ve Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen 'Saygı1: Mustafa Sandal' konseri, 2 Nisan'da gerçekleşmişti. Gecede Sandal'ın 'Denize Doğru' adlı şarkısını seslendiren Nikbinler grubu, eleştirilerin hedefi olmuştu.

Şarkının yapay zekâ tarafından düzenlendiği ve grubun solisti Berika Karadağ Altuntaş'ın playback yaptığı iddia edilmişti. Grubu eleştirenler arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ve Tan Taşçı gibi isimler de vardı.

"YAPILAN ELEŞTİRİLER KIRICI OLUYOR"

Sosyal medyada gelen yorumların kırıcı olduğunu söyleyen Berika Karadağ Altuntaş, daha önce de benzer durumlarla karşılaştıklarını belirterek, "Eleştirilere açığım ama yaptığım işin aslı nedir bilinmezken yapılan eleştiriler biraz kırıcı oluyor" dedi.

NİKBİNLER BERİKA KARADAĞ KİMDİR?

1989 yılında Sinop'ta doğan Berika Karadağ, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Sanat yolculuğuna genç yaşlarda başlayan Karadağ, eğitimini de bu yönde şekillendirmiştir. Konya Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde tamamlamıştır. Ardından Cumhuriyet Üniversitesi Resim Bölümü'nde yüksek lisans yaparak akademik kariyerini de pekiştirmiştir.

RESİM SANATI VE SERGİLERİ

Berika Karadağ'ın sanatçı kimliği sadece müzikle sınırlı değildir. Aynı zamanda başarılı bir ressam olan Karadağ, çeşitli kişisel ve karma sergilerle eserlerini sanatseverlerle buluşturmuştur. Sanatçının "Rastlantı" isimli kişisel sergisi Bodrum'da büyük ilgi görmüştür. Ayrıca, Awita New York Studyo Gallery'de gerçekleşen karma resim sergisi gibi uluslararası platformlarda da yer almıştır.