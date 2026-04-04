Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde yer alacağı "Ömür Usta" dizisinin çekim tarihi belli oldu

Başrolünde Nurgül Yeşilçay’ın yer alacağı Ay Yapım imzalı "Ömür Usta" dizisinin hazırlık süreci hız kazandı. Kış aylarında izleyiciyle buluşması planlanan ancak ön hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak amacıyla yeni sezona ertelenen iddialı projeyle ilgili teknik detaylar netleşti.



EKİBİN TEMMUZ 2026'DA SETE ÇIKMASI PLANLANIYOR



Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın imzasını taşıyacak olan dizinin senaryosunu Çağla Kızılelma kaleme alıyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekibin Temmuz 2026 tarihinde sete çıkması planlanıyor. Merakla beklenen yapım, yeni yayın döneminin başlangıcı olan Eylül ayında NOW kanalında izleyicilerin karşısına çıkacak.





ÖMÜR’ÜN HAYAT VE GERÇEK AŞKLA SINAVI



Dizi, toplumsal hassasiyeti yüksek bir yaşam öyküsünü ekrana taşımaya hazırlanıyor. Nurgül Yeşilçay’ın hayat vereceği Ömür, çocuk gelin olarak evlendirilmiş ve eşinin bir gün ekmek almak için evden çıkıp bir daha dönmemesiyle dünyası değişmiş bir kadındır. Bir kadın tamirci olarak çocuklarıyla birlikte verdiği var olma mücadelesini konu alan "Ömür Usta", hem ayakta kalma çabasını hem de karakterin gerçek aşkla olan sınavını etkileyici bir anlatımla sunacak.



