Öldür Beni Sevgilim filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi?

Televizyonların sevilen isimleri Murat Boz ile Seda Bakan’ı bir araya getiren 2018 yapımı Öldür Beni Sevgilim filmi bu akşam Star Tv ekranlarında olacak. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu filmin senaryosunu Murat Dişli kaleme alıyor. İşte Öldür Beni Sevgilim filmi konusu, oyuncuları ve künyesi...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KÜNYESİ

Filmin Türü: Romantik-Komedi

Yönetmen: Şenol Sönmez

Senaryo: Murat Dişli

Oyuncular: Murat Boz, Seda Bakan, Özgür Emre Yıldırım

Vizyon Tarihi: 1 Mart 2019

Sinema Dağıtım: CJ ENM







ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU

Okan ile Demet, 5 yıldır evlidir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Öldür Beni Sevgilim, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Faralya köyünde ve İstanbul'un farklı noktalarında çekildi.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM OYUNCULARI KİMLER?