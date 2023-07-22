'Ölümlü Dünya 2’ ne zaman vizyona girecek? Tarih belli oldu

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı "Ölümlü Dünya" filmi için geri sayım başladı Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı "Ölümlü Dünya"nın devamı filminin vizyon tarihi belli oldu.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 Aralık'ta vizyona girecek.

Az kaldı, geliyoruz! "Ölümlü Dünya 2" 1 Aralık'ta sadece sinemalarda! 🚘🔫🔪 pic.twitter.com/sLHw5zgdQm — TAFF Pictures (@taffpics) July 19, 2023

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Uluslararası bir kiralık suç çetesinin Türkiye'deki işlerini halleden Mermer Ailesi, aynı suç çetesiyle ters düşer. Onlardan kaçarken yaşanan komik ve aksiyon dolu olayları konu alan filmin ikincisinde bir kez daha Mermer ailesi konu edinilecek.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

İlk filmindeki isimler yeniden kamera karşısına geçti: