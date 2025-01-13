Severance dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Başrollerini Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken ve Patricia Arquette ve Sarah Bock'un paylaştığı "Severance" dizisi 17 Ocak 2025'te 2. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

SEVERANCE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, iş ve özel yaşam anılarını ayıran bir prosedürle iş-yaşam dengesini yeni bir düzeye taşımayı amaçlayan Lumen Industries şirketinde yaşananlara odaklanıyor.

Mark, anıları iş ve özel yaşamları arasında cerrahi olarak bölünmüş bir ofis ekibine liderlik etmektedir. Gizemli bir iş arkadaşı iş dışında göründüğünde, işleri hakkındaki gerçeği keşfetmek için bir adım atar.

Severance dizisi oyuncuları:

Adam Scott,

Zach Cherry,

Britt Lower,

Tramell Tillman,

Jen Tullock,

Dichen Lachman,

Michael Chernus,

John Turturro, Christopher Walken ve Patricia Arquette.

Yapımcılar: