2018 komedi filmleri daha şimdiden yıla damgasını vurdu. Özellikle yerli komedi filmleri yıla hızlı bir giriş yaptı. Şimdi gelin hep birlikte 2018’in en iyi yerli ve yabancı komedi filmlerine göz atalım.

2018 yılının başında itibaren vizyona giren yerli ve yabancı komedi filmlerini sizler için derledik. Özellikle yerli komedi filmleri yüksek izlenme rakamlarıyla oldukça beğeni topluyor. İzlerken kahkahalarınıza engel olamayacağınız bu filmlerle gününüzü güzelleşecek.



2018 komedi filmleri yerli

Ailecek Şaşkınız

Çocukluk arkadaşı olan Ferhat ve Gökhan filmimizin başkahramanları. Ferhat’ın babası Zeki Bey emekli olur ve ailenin şımarık oğlu Ferhat inşaat şirketinin başına geçer. Macera böylece başlar. Ayrılmaz ikilimiz, CEO Ferhat ve muhasebe müdürü Gökhan, şirket ihalesi için çalışırken kendilerini bir hırsızlık olayının içinde bulurlar. Ferhat’ın çalınan atını bulmaya çalışırken yolları polis amiri Elif’le kesişir. Zekası ve güzelliğiyle Ferhat’ın aklını başından alan Elif hırsızlık olayının aydınlatılmasını sağlar. Bu arada Ferhat ve Gökhan‘ı hiç hesapta olmayan şeyler beklemektedir. Filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Filmin başrollerinde, son yıllarda komedi dünyasının tartışmasız en başarılı ikilisi olan, Ahmet Kural ve Murat Cemcir var. Esas kızı ise Saadet Işıl Aksoy oynuyor. Cengiz Bozkurt gibi değerli isimlerin oyunculuğuyla da zenginleşen film, ailecek izlenmeye değer.







Arif v 216

2018 komedi filmleri listesindeki en başarılı isimlerden biri de elbette Cem Yılmaz etkisiyle Arif v 216. Cem Yılmaz‘ın yazdığı ve Kıvanç Baruönü’nün yönettiği Arif v 216 Ocak ayında vizyona girdi. Tek hayali insan olmak olan 216 robotu, uzaydan dünyaya gelir. Yakın arkadaşı Arif’ le dünyalı gibi yaşamaya başlar. Dünya hayatına alışmaya çalışırken aşık olur. 216 robot olduğunu insanlardan saklamaya çalışır ama başaramaz. 216’nın kopyasını yapmak isteyen bir iş adamı onunla anlaşır. Bunu öğrenen Arif hem dostunu hem dünyayı kurtarmak için maceraya atılır. Cem Yılmaz, Ozan Güven, Farah Zeynep Abdullah, Zafer Algöz, Özkan Uğur gibi dev bir oyuncu kadrosu olan film 2018 komedi filmleri arasında görülmeye değer filmlerden.







Deliha 2

2018 komedi filmleri arasında baş karakteri, yazarı ve yönetmeni kadın olan farklı bir filmle karşınızdayız. Birinci filminde hayatının aşkını arayan Zeliha bu filmde kariyer peşinde koşuyor. İlk filme göre daha olgun bir Zeliha çıkıyor seyircinin karşısına. Ünlü bir restoranda iş bulan Zeliha’nın buradaki maceralarını izleyeceksiniz. Rol aldığı filmler ses getiren Gupse Özay’a bu filmde Eda Ece, Derya Alabora ve Hülya Duyar gibi isimler eşlik ediyor.







Kayhan

Recep İvedik serisiyle belli bir izleyici kitlesi toplayan, her sene olduğu gibi 2018 komedi filmleri denince de akla gelen ilk isimlerden Şahan Gökbakar, bu sefer farklı bir tiplemeyle izleyici karşısına çıkıyor. Temiz kalpli, masum Kayhan mezun olduğu okulun pilav gününe katılacaktır. Pilav gününü dört gözle bekleyen Kayhan, mezun olduğu senenin okul yıllığını görünce büyük bir şok yaşar. Yıllarca dost bildiği arkadaşlarının kendi hakkında yazdıklarını görünce yıkılan Kayhan için artık intikam alma vaktidir. Bütün eski dost bildiklerinden hesap soracaktır. Bu nefretin hesabını sorarken birbirinden komik şeyler yaşanacaktır. Togan Gökbakar’ın yönettiği filmde, Şahan Gökbakar’a İrfan Kangı ve Gökçe Eyüboğlu gibi oyuncular eşlik ediyor.



