En çok izlenim almış romantik komedi filmleri listesine göz atmaya ne dersiniz?

Özel Bir Kadın (1990 - 7.0)

En çok izlenen romantik komedi filmleri sıralamasında, hiç kuşkusuz Pretty Woman ilk sıralarda yer alır. Bazı romantik komedi filmleri tıpkı bunda olduğu gibi unutulmaz ikililer yarattı. Julia Roberts'ın, Richard Gere ile birlikte rol aldığı bu film sayesinde dünyaca tanındığını söylemek yanlış olmaz. Bu romantik filmin çok özel sahnelerini ile müziklerini de unutmak mümkün değil.



Evlilik Öpücüğü (1998 - 6.8)

Bu filmde Adam Sandler ile Drew Barrymore'un gençliği karşılıyor izleyiciyi. Şarkıcı Robbie ile garson Julia'nın birbirlerinde aşkı bulmasını konu alan film, müzikal içerikli romantik komedi filmleri arasından seçim yaparken atlanmaması gerekenlerden.



Bridget Jones’un Günlüğü (2001 - 6.7)

Renée Zellweger’in canlandırdığı filmin ana karakteri Bridget Jones, pek çok kişinin gönüllerini fethetti. Patronu ve aynı zamanda çocukluk aşkı olan adama gönlünü kaptıran Bridget'in yaşadıkları, İngiliz mizah anlayışı ile anlatılıyor. Filmin ana teması ise "kendine güven!"



Mesajınız Var (1998 - 6.5)

Romantik komedi fimleri deyince akla gelen ilk isimlerden Meg Ryan ve Tom Hanks buluşmuş bu filmde. Millenium çağına girmeden önce sanal dünya sayesinde kurulan ilişkileri anlatan film, seyircisini Manhattan sokaklarında bir gezintiye de çıkarıyor adeta.



Keşke 30 Olsam (2004 - 6.1)

13 yaşındaki Jenna, doğumgünü mumlarını üflerken, 30 yaşında güzel bir kadın olmayı diler. Ertesi güne 30 yaşında bir kadın olarak uyanır ama işler pek de istediği gibi gitmez. Başrolerini Jennifer Garner ve Mark Ruffalo'nun oynadığı film, Jenna'nın akıl karışıklığını eğlenceli bir şekilde ele alıyor.



En iyi romantik komedileri 2018



Düğüm Salonu

Eski sevgilinizle aynı gün aynı yerde evlenirseniz neler olur neler… Başrollerinde son dönemlerin yıldızı parlayan genç oyuncuları İrem Sak, Onur Buldu, Şahin Irmak, gonca Vuslateri ve Emre Karayel’in paylaştığı filmed eğlenceli tesadüfler romantik olaylara yelken açıyor.



Eski Kocam(ız)

Yönetmenliğini Margarethe von Trotta’nın yaptığı bu eğlenceli filmin orijinal adı Forget About Nick ve Nick de Haluk Bilginer! Artık yabancı projelerde görmeye alıştığımız Haluk Bilginer’I bu kez hayatında bir dönem var olmuş iki kadının arasında izliyoruz. Kocası tarafından terk edilen Jade, bir de evini kocasının eski eşiyle paylaşmak zorunda kalır. Sonrası beklenmeyen biçimde kadın dayanışmasına dönüşen bu hoş romantik komedi filmini kaçırmayın.