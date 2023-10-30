Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'li Maria filminden yeni kareler

Jackie, Spencer, Neruda ve No filmleriyle tanınan Pablo Larrain’in yönettiği film Maria'nın çekimleri devam ediyor. Opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan yeni filmi Maria'dan Haluk Bilginer'in de olduğu yeni görsel paylaşıldı.



2024 yılında gösterime girecek olan film, María Callas'ın hayatından belirli bir döneme, 1970'lerde Paris'teki son günlerine odaklanıyor.

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı filmde Maria Callas'a Angelina Jolie, Yunan armatör Aristotle Onassis'e ise Haluk Bilginer hayat verecek.

Yönetmen Larrain, filmden daha önce Angelina Jolie'nin Maria Callas rolündeki ilk fotoğraflarını paylaşmıştı.

İşte yeni kareler