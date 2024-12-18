ATV'den yeni dizi Kardelenler geliyor! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

“Bir Gece Masalı” dizisinin yapımcısı Nazlı Heptürk’ün ATV için çektiği yeni dizi “Kardelenler”in oyuncu kadrosu tamamlandı. NGM imzalı yeni iddialı dizi Kardelenler”in okuma provası da yapıldı ve sete çıktı.

Kardelenler konusu

Serkan Birinci’nin yöneteceği, Gül Abus Semerci’nin ise kaleme aldığı dizide parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsü ekrana taşınacak.

Kardelenler dizisi oyuncu kadrosu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin başrol karakteri Hicran rolü için unutulmaz projelerin değerli oyuncusu Ayda Aksel’le anlaşıldı. Başarılı aktör Barış Falay’ın “Koray”, Uğur Uzunel’in “Çınar”, Haktan Zavlak’ın “Yankı”, Nur Yazar’ın “Gülcan” ve Zeynep Atılgan’ın “Aysel” karakterine hayat vereceği dizinin kadrosuna çok güçlü oyuncular katıldı.

Ocak ayında yayında olması planlanan dizide Serhat Kılıç “Raci”, Ahu Yağtu “Menekşe”, Edip Tepeli “Kahraman”, Ece Yaşar “Fatoş” rolleriyle yer alacak. Dizinin birbirinden yetenekli genç oyuncu kadrosu için de titiz bir çalışma yapıldı.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın oğlu Can Aslantuğ’un “Cankat” rolüyle seyirci karşısına çıkacağı dizide Mehmet Fatih Obuz “Ferit”, Ceren Ayruk “Pelinsu”, Buse Alpacar “Parla”, Bayram Bazarov “Leo”, Elif Lal Ulutin “Şeyda”, Daniel Balaban “Salih”, Çağıl Aydıner “Gizem”, Oğulcan Çifçioğlu “Ozan”ı canlandıracak.