Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya balayı pozlarını paylaştı: Bütün yorgunluğa değdi

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, 31 Mayıs akşamı Oğulcan Can ile dünyaevine girmişti. Balayına giden ikiliden Özkaya, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya balayı pozlarını paylaştı: Bütün yorgunluğa değdi - Resim : 1

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle tanınan oyuncu Zeynep Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile 31 Mayıs akşamı evlendi.  

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Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya balayı pozlarını paylaştı: Bütün yorgunluğa değdi - Resim : 2

Çiftin ilk dansları ve nikah anı gibi birçok özel an, sosyal medyada paylaşıldı.  Özkaya’nın düğünü, hayranları ve takipçileri tarafından da büyük ilgi gördü.

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Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya balayı pozlarını paylaştı: Bütün yorgunluğa değdi - Resim : 3

İstanbul'da yapılan düğüne çiftin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Sihirli Annemdeki rol arkadaşları Gizem Güven, İnci Türkay, Jennifer Boyner, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür gibi isimler de katıldı.

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Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya balayı pozlarını paylaştı: Bütün yorgunluğa değdi - Resim : 4

Zeynep Özkaya ile pilot eşi Oğulcan Can, düğün sonrası balayı için oluğu Dubai'de aldı.  