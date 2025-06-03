Anasayfa Magazin Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya balayı pozlarını paylaştı: Bütün yorgunluğa değdi
Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya balayı pozlarını paylaştı: Bütün yorgunluğa değdi
Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, 31 Mayıs akşamı Oğulcan Can ile dünyaevine girmişti. Balayına giden ikiliden Özkaya, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.
1 / 7
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle tanınan oyuncu Zeynep Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile 31 Mayıs akşamı evlendi.
2 / 7
Çiftin ilk dansları ve nikah anı gibi birçok özel an, sosyal medyada paylaşıldı. Özkaya’nın düğünü, hayranları ve takipçileri tarafından da büyük ilgi gördü.
3 / 7
İstanbul'da yapılan düğüne çiftin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Sihirli Annemdeki rol arkadaşları Gizem Güven, İnci Türkay, Jennifer Boyner, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür gibi isimler de katıldı.
4 / 7
Zeynep Özkaya ile pilot eşi Oğulcan Can, düğün sonrası balayı için oluğu Dubai'de aldı.