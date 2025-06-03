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Sihirli Annem'in Perihan Teyze'si Gül Onat'ın son hali ortaya çıktı! Galaya bile katılamamıştı
'Sihirli Annem' dizisindeki Perihan Teyze rolüyle beğeni toplayan Gül Onat'ın hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl hastalığını açıklayan 71 yaşındaki sanatçının tedavisi devam ediyor.
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2003 yılında yayınlanan ve yıllar boyunca çocukların kalbinde taht kuran Sihirli Annem dizisinde pek çok ikonik karakter vardı. Bunlardan biri de Perihan Teyze’ydi.
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Sihirli Annem’in yıllar sonra çekilen filmi sayesinde tüm kadro tekrar bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde filmin galası yapıldı. Gül Onat ise galaya katılamamıştı.
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Birçok projede kamera karşısına geçen 71 yaşındaki oyuncunun tedavisi hastanede devam ediyor.
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Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı. Murat Salahlı adı kullanıcı hastanede Gül Onat ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Onat'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.