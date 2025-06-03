Ameliyatı 9 saat sürdü! Oyuncu Aslı Bekiroğlu sevenlerini korkuttu

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Furkan Rıza Demirel ile ayrılan Aslı Bekiroğlu'ndan hayranlarını üzen bir haber geldi. Mayıs ayında menisküs ameliyatı olan Aslı Bekiroğlu bu kez bağırsak rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından rahatsızlanan Aslı Bekiroğlu'nun doktoru ameliyat olmasının şart olduğunu dile getirmişti.

'Benim Tatlı Yalanım', 'Adı Mutluluk', 'Gülümse Yeter', ve 'Jet Sosyete' gibi yapımlarda yer alan Bekiroğlu, 9 saat süren ameliyatının ardından hastane yatağından; “Yaşıyorum şükür” notuyla paylaşımda bulundu. Aslı Bekiroğlu, moralinin yerinde olduğu belirtilerek, sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Oyuncuya sevenlerinden geçmiş olsun mesajları geldi.