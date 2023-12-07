Cem Yılmaz'dan heyecanlandıran yeni proje paylaşımı

Komedyen Cem Yılmaz, yeni projesini sosyal medya hesabından "CMXXIV..." paylaşımıyla duyurdu.

Cem Yılmaz'dan heyecanlandıran yeni proje paylaşımı

Bir süre önce G.O.R.A.'nın devam filmini duyuran Cem Yılmaz, bu kez hayranlarına yeni bir haber verdi. Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni gösterisini duyurdu.

"CMXXIV"

Ünlü ismin paylaşımında, romen rakamları ile yazılmış "CMXXIV" ifadesi yer aldı. Cem Yılmaz, yeni projeye dair henüz başka bir bilgi paylaşmadı.

 
 
 
 
 
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Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi