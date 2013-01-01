2013 yılında ilk sezonuyla Amerika’nın Starz kanalında yayınlanmaya başlayan fantastik dizi Da Vinci’s Demons, ikinci sezonunun yayınlandığı şu sıralarda hızlı bir 3. sezon onayı aldı





Dizi, Rönesans döneminin ünlü sanatçısı ve bilim adamı Leonardo Da Vinci‘nin hayatını anlatıyor ve kanalının da en çok izlenen dizisi konumunda. 31 Mayıs tarihinde dizinin 2. sezon final bölümü yayınlanacak olan dizinin mutfağında da bir takım önemli değişiklikler yaşandı. Dizinin showrunnerlığını yürüten David S. Goyer bundan sonra yürütücü yapımcı olarak görev yapacak, yerine ise Breaking Bad, The X Files gibi dizilerle tanıdığımız Emmy Ödüllü John Shiban gelecek.