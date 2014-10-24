Daniel Radcliffe'den yeni film

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Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe, "What If-Ya Aşksa" ile genç kızların kalbine geçiş yapıyor.

Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe yeni filmi "What If - Ya Aşksa" ile adeta çocukların kalbinden genç kızların kalbine geçiş yapıyor! Çekimleri Dublin'de gerçekleşen, yönetmen koltuğunda Michael Dowse'nin oturduğu romantik komedi film 24 Ekim 2014 tarihinde sinemaseverler tarafından izlenebilecek. Tıp fakültesini bırakmış ve kadınlarla ilişkilerinde sürekli başarısızlığa uğradığı için aşk hayatını da bir ölçüde rafa kaldırmış Wallace karakterine hayat veren Daniel Radcliffe'a filmde, Chantry karakteriyle başarılı oyuncu Zoe Kazan eşlik ediyor. Animatörlük yapan Chantry ile tanıştıktan sonra aşkla ilgili düşünceleri değişen ve hemen yakınlık kuran, kısa sürede de çok iyi arkadaş olmayı başaran Wallace için tek sorun Chantry'nin Ben adlı erkek arkadaşıdır. Wallace, en iyi arkadaşının aynı zamanda hayatının aşkı olmasından doğan karışık duyguların arasında kalır.





