CNN TÜRK, 30 Nisan Cumartesi gününden itibaren Cumartesi ve Pazar günleri saat 22:00’de, Ekin Olcayto’nun sunacağı “Bazı Şeyler”i ekrana getirmeye başlıyor.
Ekin Olcayto artık, hafta sonu akşamları bazı şeyleri konuşup, bazı şeyleri tartışıp, bazı şeyleri soracak.
Ekin Olcayto kimdir?
Profesyonel yaşamına 1993'te radyoculukla başlayan Ekin Olcayto, 16 yıl boyunca Show Radyo'da program yaptı. Bu süreçte bir yandan Star TV, Kanal D ve Show TV kanallarında programcılık, Kandemir Konduk Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. TRT’nin dikkatini çeken Ekin Olcayto, 3 sene TRT’de Sabah Kuşağı, Yılbaşı, Eurovision ve Hafta Sonu programlarını sundu. Haberciliğe 2000 yılında NTV’den aldığı teklif ile başlayan Ekin Olcayto, 3 yıl boyunca NTV’de haberleri sundu. Cine 5’te ve Kanal 1’de Ana Haber spikerliği yaptı. 2008 yılında Kanaltürk'e transfer oldu ve 8 yıl Ana Haber Spikerliği görevini sürdürdü. Tarih, felsefe ve spiritüalizme meraklı ve aynı zamanda Reiki masteri. Dialog Anlatım ve İletişim Okulu'nda ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde spikerlik sunuculuk ve diksiyon eğitimi vererek 23 yıllık deneyimini öğrencileriyle paylaşmaya devam ediyor.