Yaklaşık 289 bin oyun kullanıldığı ankette "Hababam Sınıfı" zirveyi korurken, ikinci sırada "Eşkıya", üçüncü sırada ise "Babam ve Oğlum" filmleri yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgiye göre akademisyenler, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarınca belirlenen 301 yapımın yer aldığı ve 289 bin 268 adet oyun kullanıldığı oylama hızla devam ediyor.
Ankette en çok oy verilen 10 film arasında ise birinciliği, Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı romanından Ertem Eğilmez'in sinemaya aktardığı "Hababam Sınıfı" elinde tutuyor. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi sevilen oyuncuları bir araya getiren 1975 yapımı film, hala televizyonda en çok izlenen filmler arasında yer alıyor.
Listede ikinci sırayı uzunca bir süre durgunluk dönemine giren Türk sinemasını yeniden canlandıran ve başrollerini Şener Şen ile Uğur Yücel'in paylaştığı "Eşkıya" alırken, üçüncü sırada vizyonda en çok izlenen yerli filmlerden "Babam ve Oğlum" bulunuyor.
Ekranlarda olduğu kadar beyaz perdede de ilgi gören son dönemin farklı yapıtlarından "Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm", dördüncü olurken, beşinci sırada sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım" yer alıyor.
Listenin devamında ise Canım Kardeşim, Susuz Yaz, Züğürt Ağa, Tosun Paşa, Çöpçüler Kralı sıralanıyor.
Komedi ve dram önde
Son yıllarda komedi filmleri, yerli yapımlar arasında gişede de en çok tercih edilmesiyle dikkatleri çekerken, en iyi 100 film oylamasında da komedi ve dram türleri öne çıkıyor.
Yaklaşık 40 yıldır izleyenleri güldüren Hababam Sınıfı'nın yanı sıra Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan Tosun Paşa ve Çöpçüler Kralı filmleri de ilk 10 film arasında bulunuyor.
Seyircilerin göz yaşlarını tutamadığı sahneleriyle efsaneleşen Selvi Boylum Al Yazmalım, Eşkıya ile Babam ve Oğlum filmleri de listenin dram türündeki yapımları olarak görülüyor.
Türk sinemasına ilk Altın Ayı ödülünü getiren dram türündeki siyah beyaz "Susuz Yaz" filmi de 5 bini aşkın kişinin tercihiyle listede yer alıyor.
Öte yandan, duyurulduğu ilk günde 60 bine yakın kişinin katıldığı anketin sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.
Bakanlıkça "Türk sinemasının 100. yılında en iyi 100 filmi sizlerin oylarıyla belirliyoruz" sloganıyla başlatılan ve bir ay daha oy verilebilecek ankete http://www.yuzyilyuzfilm.gov.tr
adresinden erişilebilir.
"En İyi 100 Türk Filmi" listesindeki ilk 10 film ve oy sayıları ise şöyle:
Sıra No Film İsmi Oy Sayısı
1 - Hababam Sınıfı 16184
2 - Eşkıya 11364
3 - Babam ve Oğlum 10562
4 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm 7698
5 - Selvi Boylum Al Yazmalım 6494
6 - Canım Kardeşim 5249
7 - Susuz Yaz 5244
8 - Züğürt Ağa 4602
9 - Tosun Paşa 4235
10 - Çöpçüler Kralı 4203