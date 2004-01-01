Yerli diziler ikiye ayrılır: Haluk Bilginer dizileri ve diğerleri... Usta oyuncunun yer aldığı, geçmişten ve günümüzden en iyi dizileri sizler için derledik.

Yurt içinde ve yurt dışında, rol aldığı bütün yapımlarda gösterdiği performansla göz dolduran Haluk Bilginer’i 7’den 70’e seveni çok fazla. Hâl böyleyken usta oyuncunun oynadığı en iyi dizileri tekrardan hatırlamakta fayda var. Haluk Bilginer dizileri arasında en iyilerini sizler için listeledik.





Şahsiyet

Senaryosunu Hakan Günday’ın kaleme aldığı ve yönetmenlik koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu Şahsiyet dizisi, Haluk Bilginer dizileri arasında şimdiden başyapıt olarak anılmaya başladı. Özellikle dizinin Avrupai polisiye filmlerini aratmayacak kalitede bir atmosfere sahip olması ve Haluk Bilginer’in hayat verdiği Agâh Beyoğlu karakteri diziye kısa sürede ün getirdi.



Şahsiyet dizisi; emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu’nun, kendisine Alzheimer Başlangıcı teşhisi konmasıyla hayatının altüst olmasını konu alıyor. Yaşananları unutmaya başlayacak olmayı uzun süredir planladığı cinayeti işlemek için bir fırsat gören Agâh Beyoğlu ve cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra arasında bir kedi-fare kovalamacası başlar. Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu seçildi.







Masum

Emekli başkomiser Cevdey Bey, ailesiyle birlikte bir sahil kasabasında huzur içinde yaşamaktadır. Cevdet Bey’in oğlu Tarık, eşi ve abisi Taner’i bir trafik kazasında kaybeder. Taner’in esrarengiz ölümünü araştırmak isteyen Yusuf Komiser, bu olayı aydınlatmak için kasabaya gelir. Fakat Cevdet Bey ve eşi Nermin’in açığa çıkmamasını istediği bir sırrı vardır. Seren Yüce’nin yönettiği ve Haluk Bilginer’in rol aldığı internet dizisi Masum’un konusu bu şekildedir. Sinema filmi kalitesinde görselliğe ve harika bir hikaye anlatımına sahip Masum dizisi, Haluk Bilginer’in son dönemde rol aldığı en iyi diziler arasında gösterilmeye başladı.







Tatlı Hayat

Kuru temizlemeci İhsan Yıldırım Bey ve biricik eşi Sevim Hanım. Bu ikilinin adını duyduğumuzda yüzümüzde oluşan gülümsemenin sebebi Tatlı Hayat dizisidir. Ve tabii Türkan Şoray ve Haluk Bilginer’in dizideki mükemmel uyumu. Tatlı Hayat, Haluk Bilginer dizileri arasında hayatımızda en çok yer edinen televizyon dizisi olabilir. Çocuksu, rekabetçi, biraz asabi ama özünde çok iyi bir insan olan İhsan Yıldırım, biricik eşi Sevinç Hanım ve komşularının yaşadıklarını konu edinen bu eşsiz komediyi unutmayı kim ister ki zaten? Şu sıralar tüm bölümlerini YouTube’da bulmak mümkün. Yeniden izlemek için harika bir fırsat!







Ezel

Haluk Bilginer dizileri listesi yapıyorsak bir döneme damga vurmuş Ezel dizisinden bahsetmemek olmaz tabii. Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener gibi efsane bir oyuncu kadrosuna sahip Ezel, bir intikam hikayesini konu alıyor. Arkadaşlarının ihanetine uğrayıp hapse düşen Ömer, yıllar sonra yeni yüzü ve Ezel adıyla intikam almak için geri döner. İşler sanıldığı kadar kolay gitmez tabii. Ezel ve arkadaşları, Ezel’in hapiste tanıştığı Ramiz Dayı ile Kenan Birkan arasındaki büyük savaşın da içine sürüklenir. Haluk Bilginer, dizinin ikinci sezonunda Kenan Birkan rolüyle karşımıza çıkar. Haluk Bilginer’in harika performansı için bile izlenebilecek bir dizi.





