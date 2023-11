En iyi romantik 30 film: Gelmiş geçmiş en yüksek puan alan romantik filmler

Geçmişten günümüze ekran karşısında en fazla izlemeyi tercih ettiğimiz film türlerinin başında romantik filmler geliyor. İster sevgilinizle, ister arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde, isterseniz kendinize vakit ayırmak için yalnız kaldığınız bir anda izleyebileceğiniz birbirinden keyifli ve güzel romantik film önerilerini listeledik. Gelmiş geçmiş en yüksek puan alan 30 romantik filmler...

1. Philadelphia Hikayesi (The Philadelphia Story) (1940)

Rotten Tomatoes 100%

Oyuncular: Cary Grant , Katharine Hepburn , James Stewart , Ruth Hussey

2. Yağmurda Şarkı Söylemek (Singin' in the Rain) (1952)

Rotten Tomatoes 100%

Oyuncular: Gene Kelly , Debbie Reynolds , Donald O'Connor , Jean Hagen

3. Gün Doğmadan Önce (Before Sunrise) (1995)

Rotten Tomatoes 100%

Oyuncular: Ethan Hawke , Julie Delpy , Erni Mangold , Hanno Poeschl

4. Köşedeki Dükkan (The Shop Around the Corner ) (1940)

Rotten Tomatoes 100%

Oyuncular: Margaret Sullavan , James Stewart , Frank Morgan , Joseph Schildkraut

5. Manzaralı oda (A Room with a View ) (1985)

Rotten Tomatoes 100%

Oyuncular: Helena Bonham Carter , Maggie Smith , Julian Sands , Denholm Elliott

6. Cyrano de Bergerac (1990)

Rotten Tomatoes 100%

Oyuncular: Gérard Depardieu , Anne Brochet , Vincent Perez , Jacques Weber

7. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Letter From an Unknown Woman) (1948)

Rotten Tomatoes 100%

Oyuncular: Joan Fontaine , Louis Jourdan , Mady Christians , Marcel Journet

8. Gloria (2013)

Rotten Tomatoes 100%

Oyuncular: Paulina García , Sergio Hernández , Diego Fontecilla , Coca Guazzini

9. Kazablanka - (Casablanca) (1942)

Rotten Tomatoes 99%

Oyuncular: Humphrey Bogart , Ingrid Bergman , Paul Henreid , Claude Rains

10. Bir Gecede Oldu (It Happened One Night) (1934)

Rotten Tomatoes 98%

Oyuncular: Claudette Colbert , Clark Gable , Walter Connolly , Roscoe Karns

11. Cherbourg Şemsiyeleri (The Umbrellas Of Cherbourg) (1964)

Rotten Tomatoes 97%

Oyuncular: Catherine Deneuve , Nino Castelnuovo , Anne Vernon , Marc Michel

12. Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi (Portrait de la jeune fille en feu) (2019)

Rotten Tomatoes 97%

Oyuncular: Noémie Merlant , Adèle Haenel , Luàna Bajrami , Valeria Golino

13. Geceyarısından Önce (Before Midnigh) (2013)

Rotten Tomatoes 98%

Oyuncular: Ethan Hawke , Julie Delpy , Seamus Davey-Fitzpatrick , Jennifer Prior

14. Prenses Gelin ( The Princess Bride) (1987)

Rotten Tomatoes 98%

Oyuncular: Cary Elwes , Robin Wright , Mandy Patinkin , Chris Sarandon

15. Wings of Desire (1987)

Rotten Tomatoes 95%

Oyuncular: Bruno Ganz , Solveig Dommartin , Otto Sander , Curt Bois

16. Birşey Söyle (Say Anything...) (1989)

Rotten Tomatoes 98%

Oyuncular: John Cusack , Ione Skye , John Mahoney , Lili Taylor

17. Afrika Kraliçesi (The African Queen) (1951)

Rotten Tomatoes 96%

Oyuncular: Humphrey Bogart , Katharine Hepburn , Robert Morley , Peter Bull

18. Benim Güzel Çamaşırhanem (My Beautiful Laundrette) (1985)

Rotten Tomatoes 98%

Oyuncular: Daniel Day-Lewis , Gordon Warnecke , Saeed Jaffrey , Roshan Seth

19. Brooklyn (2015)

Rotten Tomatoes 97%

Oyuncular: Saoirse Ronan , Domhnall Gleeson , Emory Cohen , Jim Broadbent

20. Bir Zamanlar (Once) (2007)

Rotten Tomatoes 97%

Oyuncular: Glen Hansard , Markéta Irglová , Hugh Walsh , Gerry Hendrick

21. The Half of It (2020)

Rotten Tomatoes 97%

Oyuncular: Leah Lewis , Daniel Diemer , Alexxis Lemire , Enrique Murciano

22. Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility) (1995)

Rotten Tomatoes 97%

Oyuncular: Emma Thompson , Alan Rickman , Kate Winslet , Hugh Grant

23. Doğaçlama (Spontaneous) (2020)

Rotten Tomatoes 96%

Oyuncular: Katherine Langford , Charlie Plummer , Yvonne Orji , Hayley Law

24. Roma Tatili (Roman Holiday) (1953)

Rotten Tomatoes 95%

Oyuncular: Gregory Peck , Audrey Hepburn , Eddie Albert , Tullio Carminati

25. Ninotchka (1939)

Rotten Tomatoes 95%

Oyuncular: Greta Garbo , Melvyn Douglas , Ina Claire , Sig Ruman

26. Stairway to Heaven (1946)

Rotten Tomatoes 97%

Oyuncular: David Niven , Kim Hunter , Raymond Massey , Robert Coote

27. Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast) (1946)

Rotten Tomatoes 96%

Oyuncular: Jean Marais , Josette Day , Mila Parély , Nane Germon

28. Şehir Işıkları (City Lights) (1931)

Rotten Tomatoes 95%

Oyuncular: Charlie Chaplin , Virginia Cherrill , Harry Myers , Hank Mann

29. Stolen Kisses (1968)

Rotten Tomatoes 97%

Oyuncular: Jean-Pierre Léaud , Delphine Seyrig , Michaël Lonsdale , Claude Jade

30. Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights) (1939)

Rotten Tomatoes 96%

Oyuncular: Merle Oberon , Laurence Olivier , David Niven , Flora Robson