Gülse Birsel imzalı 'Aile Arasında' filminin devamı geliyor

Gülse Birsel'in hayata geçirdiği, Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın başrollerini paylaştığı Aile Arasında' filmi 1 Aralık 2017 tarihinde vizyona girmişti. Vizyona girdiği dönemlerde 5 milyondan fazla seyirci ile buluşmuş ve adını tarihe yazdırmıştı.

Devam filmi geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çok beğenilen BKM Film imzalı projenin gördüğü ilgi ve seyirciden gelen yoğun istek üzerine devamının çekilmesine karar verildi.

Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar ve Gülse Birsel’i buluşturan "Aile Arasında"nın devam filmi bu yaz eski kadrosuyla çekilecek. Merakla beklenen ikinci filmin yönetmen koltuğunda yine Ozan Açıktan oturacak.

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı ilk filmin konusu şöyleydi:

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilmenin yollarını arar.