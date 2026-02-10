Hamnet filmi konusu ne? Nereden izlenir?

William Shakespeare’in 11 yaşında hayatını kaybeden oğlu Hamnet’in ardından ailesinin yaşadığı yas sürecini konu alan film, 6 Şubat 2026 tarihinde vizyona girdi. Edebiyat tarihinin en büyük dehasını bu kez sahnede değil, evindeki acısıyla, bir baba olarak karşımıza çıkarıyor.

Hamnet filmi konusu ne?

Maggie O'Farrell'ın çok satan romanından uyarlanan film, kaybın ardından gelen suçluluk ve kabullenme duygularını oldukça sade bir dille işliyor. Filmi izleyenlerin büyük bir kısmı "ağlamadan çıkmanın imkansız" olduğunu dile getirirken, sosyal medyada filmin duygusal ağırlığına dair binlerce yorum paylaşıldı. Film, diyaloğa dayanmak yerine uzun sessizlikler ve çarpıcı görselliğiyle izleyicide derin bir empati duygusu uyandırıyor.

Dev Kadro Bir Arada

Son yılların parlayan yıldızlarını ve deneyimli oyuncuları bir araya getiren kadro, performanslarıyla eleştirmenlerden tam not aldı:

Paul Mescal: William Shakespeare rolünde, acı çeken bir babayı canlandırıyor.

Jessie Buckley: Shakespeare’in eşi Agnes (Anne) Hathaway rolünde başrolde.

Emily Watson, Joe Alwyn ve Noah Jupe: Kadronun diğer öne çıkan isimleri arasında.

Jacobi Jupe: Hamnet karakterine hayat veriyor.



IMDb Puanı ve Başarı

Hamnet, vizyona girdiği ilk hafta sonunda izleyicilerden ve eleştirmenlerden aldığı geri dönüşlerle 10 üzerinden 8.1 gibi oldukça yüksek bir IMDb puanına ulaştı. Bu puan, filmin sadece duygusal bir yapım olmadığını, aynı zamanda sanatsal açıdan da yılın en kaliteli işleri arasında yer aldığını kanıtlıyor.

Neden Bu Kadar Çok Konuşuluyor?

Film, Shakespeare'i dünyanın tanıdığı "ozan" kimliğinden sıyırıp, en büyük eserlerinden biri olan Hamlet'in arkasındaki asıl acıyı (Hamnet'in ölümü) keşfediyor. Bir çocuğun kaybının bir aileyi nasıl parçalara ayırdığını ve sanatın bu acıyı sağaltmadaki yerini o kadar sahici bir atmosferle sunuyor ki, izleyici salondan bir film izlemiş gibi değil, gerçek bir yasa tanıklık etmiş gibi ayrılıyor.