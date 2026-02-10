Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı hamile mi? İkinci bebek iddiası
Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı’nın ikinci bebeğe hamile olduğu iddia edildi. Ece Erken, programda yaptığı açıklamada Hacı Sabancı'nın, eşi Nazlı Sabancı’nın ikinci bebeklerine hamile olduğu yönündeki haberleri bizzat doğruladığını aktardı.
2017 yılında başlayan birlikteliklerini 2021 yılında resmiyete döken ve 2022 yılındaki görkemli Çırağan Sarayı düğünleriyle hafızalara kazınan Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, evliliklerini ikinci bir bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.
15 Ağustos 2023 tarihinde ilk kızları Arzu Alara Sabancı’yı kucaklarına alarak ebeveynlik heyecanını tadan ikili hakkında bir süredir magazin kulislerinde hamilelik iddiaları dolaşıyordu.
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gel Konuşalım programında konuyu gündeme getiren Ece Erken, Hacı Sabancı ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaşarak ünlü iş insanının eşi Nazlı Sabancı’nın ikinci bebeklerine hamile olduğunu bizzat doğruladığını aktardı.
Geçtiğimiz aylarda benzer iddialar gündeme gelse de o dönem yalanlanan bu gelişme, Şubat 2026 itibarıyla resmiyet kazanarak Sabancı ailesi için yeni bir mutluluk döneminin kapısını araladı.