Kurt Seyit ve Şura'da değişim rüzgarları!

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Diziye katılacak yeni oyuncuyla, senaryo farklı bir yön kazanacak.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı, yazar Nermin Bezmen'in kitabıyla aynı ismi taşıyan Kurt Seyit ve Şura dizisi; istenilen reyting rekorlarına ulaşamamış, izleyiciler tarafından yeterince ilgi görmemişti. Bu durumun aksine dizinin hala devam etmesi merak konusu olmuştu.



Yazarın Kurt Seyit ve Şura'ya devam niteliğinde yazdığı Kurt Seyit ve Murka romanı; Seyit'in Şura'dan ayrıldıktan sonra gönlünü kaptırdığı Murka adlı kızla yaşadığı aşk hikayesini konu alıyor. Kitap, dizinin yeni sezonuna ilham kaynağı olacak. Yeni bölümlerde Kurt Seyit, Milli Mücadele'ye katılacak ve Murkayla yakınlaşacak.



Ay yapım, Murka karakterine hayat verecek 20 yaşlarında güzel ve yetenekli oyuncu arayışına geçti. Yurtdışı satışlarından dolayı 26 bölüm garantisi olan dizinin geleceği yeni bölümlerin reytinglerine göre belirlenecek.