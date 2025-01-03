'La Palma' dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Norveçli senaristler Martin Sundland, Lars Gudmestad ve Harald Rosenlow-Eeg’in kaleme aldığı 'La Palma' dizisi Netflix'te bu hafta en çok izlenen diziler arasında 2. sırada yer aldı. La Palma, kısa sürede akış listelerinin zirvesine tırmandı ve izleyicileri gergin sahneleri ve yüksek riskli felaket senaryosuyla büyüledi. Toplamda 4 bölümden oluşan mini dizinin bölüm süreleri ise 39 ila 50 dakika arasında değişiyor. Gelin diziyi yakından inceleyelim.

'La Palma' dizisi konusu ne?

Milyonlarca İskandinavyalı, her yıl Kanarya Adaları'na seyahat etmektedir. Norveçli bir aile, yılın en yoğun sezonlarından olan Noel tatilinde La Palma adasındaki en sevdikleri otele giriş yapar. Fakat bu huzur tablosunun altında pusu kurmuş bir tehlike yatmaktadır. Norveçli genç bir bilim adamı, tatil cennetinin merkezinde yer alan yanardağ ile ilgili endişe verici işaretler olduğunu keşfeder. Çalışma arkadaşlarını en kötü durum senaryosunun gerçekleşmek üzere olduğuna inandırmak zorundadır. Eğer yanardağ patlarsa Manhattan büyüklüğünde bir dağ kütlesi denize doğru patlayarak dünyanın şahit olduğu en büyük tsunamiye neden olabilir. Aile; duman, petrol ve lav felaketlerinden kaçmayı başarıp hayatlarını kurtarabilecek mi?

'La Palma' dizisi oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosu da güçlü. Başarılı Norveçli oyuncular Ingrid Bolso Berdal, Anders Baasmo, Alma Günther ve Bernard Storm Lager gibi isimler, karakterlerini etkileyici bir şekilde canlandırıyor.

'La Palma' dizisi fragmanı