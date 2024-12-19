'Mahsun J' dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? 'Mahsun J' 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını BKM Mutfak'ın üstlendiği GAİN platformunda ocak ayında yayınlanmaya başlayan ve büyük beğeni toplayan 'Mahsun J' dizisi bugüne kadar bir sezon toplamda 8 bölüm yayınlandı. Dizinin yönetmen koltuğunda 'Gibi' dizisinin ilk iki sezonunu ve 'Dünya Bu' dizisini yöneten Ömer Sinir oturuyor. Dizinin senaryosu ise Öğünç Ersöz’e ait.

'Mahsun J' dizisi konusu ne?

Sosyal medyada 'Röportaj Adam' lakabıyla tanınan Mahsun Karaca’nın başrolünde olduğu dizi, kimsenin hayatından memnun olmadığı bir dünyada para için ne kadar ileri gidilebileceğini sorgulayan bir modern zaman hikayesini konu alıyor.

Dizinin ana karakteri Mahsun, borç batağında bir motokurye olarak hayatta kalmaya çalışırken sıra dışı bir çıkış yolu arıyor. Jigolo olmaya karar veren Mahsun’un başından geçen komik ve bir o kadar da ilginç olaylar, izleyicilere hem kahkaha hem de düşündürücü anlar yaşatıyor.

'Mahsun J' dizisi oyuncuları

'Mahsun J'nin kadrosunda Mahsun Karaca’nın yanı sıra; Eda Akalın, Mehtap Özdemir, Engin Yüksel, Tuğçe Yolcu, Yosi Mizrahi, Ayça Damgacı ve Fikret Urucu gibi isimler yer alıyor.

'Mahsun J' 2. sezon ne zaman ?

'Mahsun J' kısa sürede GAİN'in en popüler dizisi haline geldi. Dizinin son bölümü Mart ayında izleyicilerle buluşmuştu. Ancak, 8. bölümün ardından dizi ekranlara veda ederek sezon finalini gerçekleştirdi. Mahsun J.'nin 2. sezonu ise 2024'ün sonlarına doğru tekrar izleyicilerle buluşması bekleniyor.