Matthew McConaughey’den “True Detective” mesajı!

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Matthew McConaughey True Detective'in yeni sezonunda yer alabileceğinin müjdesini verdi

Başrollerinde Matthew McConaughey ve Woody Harrelson’ın yer aldığı yapımda ikili yalnızca ilk sezonda yer alacaklarını açıkça belirtmişti. Ardından dizinin yaratıcısı Nic Pizzolatto da benzer bir açıklama yapmış ve dizinin ikinci sezonunda üç kadın ana karaktere bir kötü erkek karakterin eşlik edeceğini açıklamıştı.



Matthew McConaughey de Mud ve True Detective projeleri ile birlikte hızla tırmanışa geçen kariyerinden memnun görünüyor. Hatta yaptığı açıklamalarda HBO ile uzun süreli bir anlaşma yapmamış olsa da, True Detective’in kendisine yaşattığı deneyim yüzünden dizide yeni bir sezonda daha rol alabileceğini söylüyor.



Deadline’a verdiği röportajda da bunu net bir şekilde ortaya koymuş durumda. McConaughey, “True Detective’den, serinin konseptinden ve diziyi hayata geçirmenin yaşattığı deneyimden çok hoşlandım. Hatta o kadar hoşuma gitti ki şu anda bir tane daha yapabileceğimi düşünüyorum. Projeye başlarken gözümde yalnızca altı aylık bir projeydi. Hayatımda hiçbir zaman ‘Bu iş tutarsa üç yıl daha sizinleyim.” tarzında bir anlaşma görmediğimi de söyleyebilirim.” sözleriyle True Detective’in ikinci sezonunda olmasa da ileride çekilecek sezonlarında yer alabileceğinin sinyallerini verdi diyebiliriz.