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Ne Diyosuun dizisi yayından kalktı

Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde İlker Aksum ve Dilara Gönder'in oynadığı 'Ne Diyosuun' dizisi beklenen reytingi alamadığı gerekçesiyle yayından kaldırıldı.
Dizinin başrol oyuncusu Dilara Gönder, Twitter'den dizinin yayından kaldırıldığını açıkladı. Gönder, dizinin yayından kaldırıldığını sosyal medya hesabından böyle duyurdu: "Dizi sektörü de bir başka "Zor İş"miş.. Asla yapmam dedim Ne Diyosuun!'la oyunculuğu deneyimledim ve çok keyif aldım.Ne yazık ki uzun sürmedi, bitti. Emeği geçenlere teşekkür ederim!"
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