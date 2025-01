Netflix'te Şubat 2025'te neler var? İşte Şubat ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler

Netflix, 2025 Şubat ayında izleyicileri yeni dizi ve filmlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Hande Erçel'in canlandırdığı Yazman Şirketler Grubu'nun hırslı CEO'su Aslı Mansoy ve Barış Arduç'un canlandırdığı şirketin Çeşme'de yaşayan diğer veliahtı Ege, Rüzgara Bırak'ta karşı karşıya geliyor. Şubat ayında başrollerinde Birce Akalay ve Olgun Toker'e yer veren Mezarlık da yeni sezonu ile izleyici ile buluşacak. İşte Şubat ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler, belgeseller...

NETFLİX ŞUBAT AYI DİZİ PROGRAMI

Apple Cider Vinegar - 06/02/2025

Ölümcül hastalıkların tedavisi için sağlıklı yaşam yöntemlerini savunan iki genç kadın, hem bilmeden hem bilerek dünyayı yanlış yönlendirirken kendi hayatlarını da altüst eder.

Cassandra - 06/02/2025

Eski bir akıllı eve taşınan bir aile, evin onları burada tutmak için her şeyi yapmaya hazır olan bir sanal asistanın kontrolünde olduğunu keşfeder.

Sweet Magnolias: 4. Sezon - 06/02/2025

Manolyalar; Cadılar Bayramı ile Noel arasındaki haftalarda bir trajediyi, kasabadaki krizi ve şiddetli bir fırtınayı atlatmaya çalışırken tam Serenity'ye uygun bir yılbaşı yaşanır.

Cobra Kai: 6. Sezon: 3. Kısım - 13/02/2025

Küresel turnuva yaklaşırken Daniel ve Johnny takımlarını yeniden kurmaya çalışır. Ancak zafere giden yolda eski düşmanlarla ve yeni tehditlerle karşılaşırlar.

Valeria: 4. Sezon - 14/02/2025

Dört arkadaş aşk ve kariyer anlamında hayatın daha olgun bir dönemine girerken Valeria artık duygularıyla, özellikle de Víctor'la ilgili olanlarla başa çıkmalıdır.

Zero Day- 20/02/2025

ABD genelindeki ulaşım ve elektrik altyapısı bir siber saldırıyla sabote edilince eski başkan George Mullen'dan failleri bulması istenir.

Mezarlık - 27/02/2025

İstanbul’da kadın cinayetleriyle mücadele etmek için kurulan Özel Suçlar Birimi’nin başına getirilen Başkomiser Önem Özülkü ve ekibi, karmaşık vakaları çözmeye devam ederler. Bu süreçte kapanmış bir kadın cinayeti dosyası ile ilgili üzeri örtülen gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışan ekibin, kişisel hayat hikayeleri ve insani duyguları da gözler önüne serilir.

NETFLİX ŞUBAT AYI FİLM PROGRAMI

AZ ÇOK HAMİLEYİM -05/02/2025

Evlenip aile kurma planları bozulan Lainy hamile taklidi yapar, büyük bir yalan söyler ve hayallerindeki adama umulmadık şekilde âşık olur.

THE WITCHER: SIRENS OF THE DEEP - 11/02/2025

The Witcher evreninde geçen bu animasyon filminde, canavar avcısı Rivialı Geralt kara ve deniz arasında efsanevi bir çatışmaya sürüklenir.

TATLI VİLLA - 13/02/2025

Kızı Toskana'daki harap bir villayı almaya karar verdiğinde, onu vazgeçirmek için İtalya'nın yolunu tutan Eric bunun yerine güzellik, romantizm ve yeni bir amaçla karşılaşır.

ŞUBAT AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

POKÉMON YENİ UFUKLAR: 2. SEZON - LAQUA'NIN İZİNDE: 1. KISIM - 07/02/2025

Çocuk & Aile

Liko, Roy ve Dot, Yükselen Volt Vurucuları ile seyahat ettikten sonra hem eğitmenlik konusunda hem Pokémon dostları hakkında daha fazla şey öğrenmeye karar verir.

Rüzgara Bırak - 14/02/2025

Romantik Komedi

Şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’yı karşı karşıya getirir. Aslı, Ege’yi sörf okulunun bulunduğu Çeşme’deki koya otel yapılması için ikna etmek zorundadır ancak bu mücadele düşündüğünden çok daha zorlu çıkar. Çatışmanın kıvılcımları ve rüzgarın fısıltıları, her şeyiyle şehirli Aslı ve tüm benliğiyle Çeşmeli olan Ege’nin zıtlıklarının ardına gizlenmiş benzerliklerini de ortaya çıkarır. Peki bu ikili şirketlerini mi, sörf okulunu mu yoksa birbirlerini mi seçeceklerdir?

NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

GABBY'NİN HAYAL EVİ: 11. SEZON - 17/02/2025

Çocuk & Aile

Gabby, Pandy ve kedicik ekibi, yeni kedi eğlenceleri, havalı el sanatları, hayalî maceralar ve Hayal Evi'ne yapılan yeni oda ilavesiyle geri dönüyor.

NETFLIX CANLI ETKİNLİĞİ

31. Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri - 24/02/2025

Sinema ve televizyonun yıldızlarının boy gösterdiği 31. Ekran Oyuncuları Derneği Ödül Töreni'nin (SAG) sunuculuğunu Kristen Bell yapıyor.