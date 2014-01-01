'Ölümsüz Aşk' sinemalarda!

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Haftanın iddialı yapımlarından biri olan "Ölümsüz Aşk", geçirdiği bir kaza sonucu yıllarca hiç yaşlanmayan ve 29 yaşında kalan bir kadının, hayatını karmaşıklığa iten genç bir adamla tanışmasını konu alıyor...

İşte 4'ü yerli 9 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...



"Ölümsüz Aşk"

Yönetmenliğini Lee Toland Krieger'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Blake Lively, Michiel Huisman, Ellen Burstyn ve Harrison Ford yer alıyor.



Geçirdiği bir kaza sonucu yıllarca hiç yaşlanmayan ve 29 yaşında kalan bir kadının, hayatını karmaşıklığa iten genç bir adamla tanışmasını konu alan film özetle şöyle:



"Neredeyse 80 yıldır 29 yaşında kalmayı başaran Adaline Bowman (Blake Lively), münzevi bir hayat sürüyor, sırrını ortaya çıkarabilecek hiç kimseyle fazla yakınlaşmıyordu. Tesadüfen karizmatik yardımsever Ellis Jones'la (Michiel Huisman) tanışması hayata ve aşka duyduğu tutkuyu yeniden tetikler. Ellis'in anne babasıyla (Harrison Ford ve Kathy Baker) geçirdiği bir hafta sonu, gerçeğin ortaya çıkması tehlikesi yaratınca, Adaline, hayatını sonsuza dek değiştirecek bir karar verir."



"Beni de Götür"

Avni Kütükoğlu'nun yönettiği ve Vural Çelik, Çiğdem Suyolcu, Gürol Güngör ile Hakan Türkşen'in oynadığı "Beni de Götür", izleyiciyle buluşacak.



Hayatının akışını eline alamayan kadınların dramına odaklanan film, istemediği bir hayatı yaşamak zorunda kalan bir genç kızın yaşamından kesitler sunuyor.



"Yola Çıkmak"

Ruhi Sarı, Ozan Bilen, İrem Altuğ ile Aysan Sümercan'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Evren Erdem yaptı.



Paralel olarak anlatılan iki hikayenin Konya'da bir otelde kesiştiği dram türündeki filmin ilk gösterimi 2014 Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapılmıştı.



"Şeytan-ı Racim 2: İfrit"

Murat Toktamışoğlu'nun yönettiği filmde Firuze Gamze Aksu, Derya Deniz Değirmenci, Emre Kılıç ile Lara Çelebi gibi isimler oynuyor.



Bir devam filmi olan "Şeytan-ı Racim 2: İfrit", ilk filmde ana karakter olan Bakırcı Mehmet Hoca kimliğindeki İblis'in hikayesini ve intikamını devam ettiriyor.



"Olur İnşallah"

Tolga Baş'ın yönettiği ve başrolünde Çetin Altay, Arzu Yanardağ, Mesut Yar, Ayhan Rüzgar ve Sümer Tilmaç'ın oynadığı film, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Çekimleri Antalya'nın Yaylaalan Köyü'nde gerçekleştirilen film, yerel bir televizyon projesi için uğraşan bir belediye başkanı ve yanındaki heyet ile yöre halkı arasında geçen komik olayları konu alıyor.



"Saint Laurent"

Jalil Lespert'in yönetmenliğinde çekilen film, Laurence Benaim'in kitabından Jacques Fieschi, Jalil Lespert ve Marie-Pierre Huster tarafından beyazperdeye uyarlandı. Başrol Yves Saint Laurent'i ise Pierre Niney canlandırıyor.



Biyografi türündeki filmde, ünlü Fransız moda tasarımcısı Yves Saint Laurent'in kariyerinin en parlak dönemi olan 1967'den 1976'ya kadar geçen sürede yaşadıkları izlenebilecek.



"Ruhlar Bölgesi Bölüm 3"

Leigh Whannell'in yönettiği ve Dermot Mulroney, Stefanie Scott, Angus Sampson ile Leigh Whannell'in oynadığı "Ruhlar Bölgesi: Bölüm 3", korku ve gerilim sahneleriyle dikkati çekiyor.



Serinin üçüncü bölümü, izleyicileri yeniden ölüm sonrası alem olan "Öte"ye götürerek, Elise Rainier'ın (Lin Shaye) genç bir kadını, içine girmiş şeytandan kurtarmak için oraya yaptığı cesur yolculuğu işliyor.



Yeni seride hikaye, Lambert ailesinin "Ruhlar Bölgesi" ve "Ruhlar Bölgesi: Bölüm 2"deki mücadelesinden ve Elise'in "Öte"nin ruhlarıyla savaşlarından yıllar öncesini ele alıyor.



"Hayat Kitabı"

Haftanın animasyon türündeki yapımlarından "Hayat Kitabı", Manolo adındaki genç bir adamın, en büyük korkularını barındıran üç fantastik dünyada geçen maceralarını anlatıyor.



Jorge R. Gutierrez'in yönettiği filmin seslendirmelerini Diego Luna, Zoe Saldana, Channing Tatum ile Ron Perlman yaptı.



Romandan uyarlanan "Hayat Kitabı", kitaba göre ilerlemeyen bir peri masalından oluşuyor.



"Marnie Oradayken"

Bir İngiliz çocuk kitabı klasiği olan "Marnie Oradayken", iki küçük ve yalnız kızın arasında filizlenen dostluğu konu alıyor.



Hiromasa Yonebayashi'nin yönettiği animasyon türündeki filmin seslendirmeleri Sara Takatsuki, Kasumi Arimura, Nanako Matsushima ile Susumu Terajima'ya ait. (AA)



