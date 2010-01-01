Sherlock'tan özel bölüm

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Sherlock'un yapımcıları izleyicilerden gelen yoğun istek nedeniyle Noel için özel bir bölüm hazırladı.

2010’da BBC-One'da mini dizi olarak yayın hayatına başlayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sherlock’un 25 Aralık’ta yayınlanacak olan yeni bölümü 19. yüzyılda geçiyor.



3 sezondur yayınlanan ve 'mini-dizi' olarak yayınlanmaya başlamasına rağmen gördüğü büyük ilgi sonucunda devam edilmesine karar verilen Sherlock, başrol oyuncuları Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman’ın yoğun programı nedeniyle uzun aralıklarla ekranlara gelebiliyor. 4.ve 5.sezon onayları da verilen dizinin yeni bölümlerinin 2017'de yayınlanması bekleniyor.



Sherlock'un özel bölümünden ilk fragman ise yayınlandı. İşte fragman...



