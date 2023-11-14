The Garfield Movie'den ilk fragman yayınlandı

The Garfield Movie filminden ilk fragman yayınlandı. Pazartesilere nefretle bakan ve lazanya düşkünü ikonik kediyi yeni filmde Chris Pratt seslendiriyor.

The Garfield Movie konusu

Filmin özeti şu şekilde:

"Dünyaca ünlü, pazartesilerden nefret eden, lazanya seven ev kedisi Garfield (Chris Pratt seslendiriyor), vahşi bir açık hava macerası yaşamak üzere! Uzun zamandır kayıp olan babası, pasaklı sokak kedisi Vic (Samuel L. Jackson seslendiriyor) ile beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya gelen Garfield ve köpek arkadaşı Odie, mükemmel bir şekilde şımartıldıkları hayatlarından kopup Vic'e komik ve yüksek riskli bir soygunda eşlik etmek zorunda kalırlar."

The Garfield Movie ne zaman vizyona girecek?

Mark Dindal'ın yönettiği yaklaşan animasyon uyarlamasının 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.

The Garfield Movie’de Chris Pratt’in yanı sıra Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult ve Hannah Waddingham gibi isimler sesleriyle yer alıyor. Pulp Fiction yıldızı Jackson, baş karakterin babası olan Vic’i seslendirirken, Hoult ise Garfield’ın saygısız tavırlarıyla sürekli olarak başı dertte olan sahibi Jon’a ses verecek. Waddingham’ın rolü hâlâ bir sır. Ancak film büyük ekranda prömiyer yaptığında daha fazla bilgi ortaya çıkacak. Böylece Garfield için yeni bir dönem başlayacak.