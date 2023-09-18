Yabani dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yabani dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği yeni dizi Yabani, 12 Eylül Salı günü izleyiciyle buluşmaya başladı. Yabani dizisini M. Çağatay Tosun yönetiyor. Senaryo ise Hilal Yıldız'ın kaleminden çıkıyor. Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlenen Yabani dizisinin konusuna, oyuncu kadrosuna yakından bakalım...

YABANİ DİZİSİ KONUSU

Dizi herhangi bir yapımdan uyarlama değildir. İddialı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun en çok konuşulan dizilerinden olan Yabani, köklü bir aileden kaçırılıp sokakta yaşam mücadelesi ile başlayan bir hayatın malikaneye uzanma yolculuğunu konu alıyor.

YABANİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut’la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar. Tek dertleri Umut’un tedavisidir. Umut’un yürüyebilmesi için “Mucize Doktor” diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye’ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz’la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…

YABANİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

FOX ekranlarında yayımlanan Yabani dizisinin çekimleri İstanbul'da farklı semtlerde gerçekleştiriliyor.

YABANİ DİZİSİ OYUNCULARI

Yabani dizisi oyuncuları arasında;