Yabani dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yabani dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
12 Eylül Salı günü FOX TV'de yayın hayatına başlayan dram türündeki Yabani dizisini M. Çağatay Tosun yönetiyor. Yabani dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yabani dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Yakından bakalım...
Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği yeni dizi Yabani, 12 Eylül Salı günü izleyiciyle buluşmaya başladı. Yabani dizisini M. Çağatay Tosun yönetiyor. Senaryo ise Hilal Yıldız'ın kaleminden çıkıyor. Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlenen Yabani dizisinin konusuna, oyuncu kadrosuna yakından bakalım...
YABANİ DİZİSİ KONUSU
Dizi herhangi bir yapımdan uyarlama değildir. İddialı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun en çok konuşulan dizilerinden olan Yabani, köklü bir aileden kaçırılıp sokakta yaşam mücadelesi ile başlayan bir hayatın malikaneye uzanma yolculuğunu konu alıyor.
YABANİ 1. BÖLÜM ÖZETİ
Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut’la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar. Tek dertleri Umut’un tedavisidir. Umut’un yürüyebilmesi için “Mucize Doktor” diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye’ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz’la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…
YABANİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
FOX ekranlarında yayımlanan Yabani dizisinin çekimleri İstanbul'da farklı semtlerde gerçekleştiriliyor.
YABANİ DİZİSİ OYUNCULARI
Yabani dizisi oyuncuları arasında;
- Halit Özgür Sarı,
- Simay Barlas,
- Yurdaer Okur,
- Dolunay Soysert,
- Bertan Asllani,
- Şebnem Hassanisoughi Bilgiç,
- Osman Alkaş,
- Ayşegül Ünsal,
- Sezer Arıçay,
- Birgül Ulusoy,
- Rojbin Erden,
- Seray Özkan,
- Selim Can Yalçın,
- Ramiz Mullamusa,
- Güray Görkem,
- Bartu Dilmen,
- Aleyna Al,
- Aşkın Şenol yer alıyor.