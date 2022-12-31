Star TV yayın akışı 31 Aralık 2022: Yılbaşında Star TV'de hangi programlar var?
Yeni bir yıl başlıyor, dünya 2023'ye merhaba diyor. Yılbaşını evde geçirecekler için televizyon kanalları da yayın programlarını duyurdu. Peki, yılbaşı akşamı Star TV'de hangi programlar var? İşte 31 Aralık 2022 Star TV yayın akışı...
2023 yılına girmemize çok az bir süre kaldı. Yılbaşı akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler yılbaşı özel programlarını araştırmaya başladı. Kanallar peş peşe yılbaşı akşamı TV yayın akışını duyurdu. Bu sene de yayın akışında birbirinden eğlenceli programlar ve diziler yer alıyor. Peki Yılbaşında Star TV'de neler var? İşte 31 Aralık Star TV yayın akışı... (Bu yazının ardından Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? makalemizi de okuyabilirsiniz.)
31 ARALIK 2022 STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV'nin sevilen eğlence programı İbo Show, 31 Aralık akşamı izleyicilerin karşısına çıkacak. İbo Show yılbaşı özel bölümü konukları arasında Gülben Ergen, Dilan Çıtak, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Latif Doğan, Cengiz Kurtoğlu, İrem Derici, Özgür Alter, Mahmut Tuncer ve Didem yer alıyor.
- 06:00 GECENİN UCUNDA Yerli Dizi / Tekrar
- 08:45 İDİL YAZAR İLE KEYİFLİ TARİFLER / Tekrar
- 09:00 MELTEM DEMİR İLE HANIMELİ
- 10:00 BURCU İLE HAFTA SONU
- 11:45 EN GÜZEL BÖLÜM
- 12:00 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA
- 15:45 ÇÖP ADAM / TEKRAR
- 18:15 STAR HABER
- 19:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
- 20:00 İBO SHOW
- 03:15 TÜRK MÜZİĞİ
- 04:15 HAYAT BAZEN TATLIDIR