Survivor Bayhan'a ne oldu, diskalifiye mi edildi?

Survivor Türkiye 2026 sezonunda yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Bayhan Gürhan için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Bayhan, geçtiğimiz haftalarda oynanan oyunlardan birinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Parkur sırasında yaşadığı düşüş sonrası burnunda kırıklar oluşan yarışmacı, ilk kontrollerin ardından yarışmaya devam etmişti.

Doktorlar tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde ciddi bir problem görünmediği açıklansa da ilerleyen günlerde yaşanan gelişme hem takım arkadaşlarını hem de ekran başındaki izleyicileri endişelendirdi.

ANİDEN BURNU KANADI, GÖZLEM ALTINDA TUTULDU

Adada bulunduğu sırada bir anda burnu kanamaya başlayan Bayhan’ın sağlık durumu kısa sürede ciddileşmiş, yarışmacı apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontroller sonrası tedavi altına alınan Bayhan’ın aşırı kan kaybı yaşadığı öğrenilirken, doktorlar ünlü yarışmacıyı bir süre gözlem altında tutmaya karar vermişti.

yayınlanan yeni bölümün ada konseyinde konuşan Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumuyla ilgili alınan kararı resmen açıkladı. İstanbul’daki doktorlarla yapılan görüşmeler ve gelen raporlar doğrultusunda Bayhan’ın mevcut sağlık durumunun Survivor’ın zorlu ada şartları için uygun olmadığına karar verildiğini söyleyen Acun Ilıcalı, ünlü yarışmacının Survivor 2026’ya veda edeceğini duyurdu.

ACUN ILICALI BAYHAN'IN DURUMUNU AÇIKLADI

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, “Burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz” ifadelerini kullanırken, konseyde duygusal anlar yaşandı. Kararın açıklanmasının ardından Bayhan’ın Survivor boyunca yaşadığı anlardan oluşan özel bir VTR ekrana gelirken hem takım arkadaşlarının hem de izleyicilerin duygulandığı görüldü. Özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı Bayhan’ın yarışmaya erken veda etmek zorunda kalmasına üzüldüğünü dile getirirken, bazı izleyiciler yarışmacının bu sezonun en unutulmaz isimlerinden biri olduğunu söyledi