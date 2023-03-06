Tam zamanlı ofis işi öldü mü? Uzmanlar uzaktan çalışmanın geleceğini tartışıyor

CNBC'de yer alan bir makalede uzaktan çalışma ve geleceği tartışılıyor. Çünkü ekonomistlerine göre pandemi dönemindeki evden çalışma eğilimi, ABD iş piyasasının önemli bir özelliği olmaya devam ediyor ve muhtemelen kalıcı olarak devam edecek.

Ekonomist Nick Bunker, haftada beş gün bir ofise gitmenin birçok işçi için "öldüğünü” söylüyor. Ona göre 'uzakta çalışma' devam edecek.

2019 yılında tam zamanlı çalışmanın yaklaşık %5′i evden yapıldı. Stanford Üniversitesi’nde yirmi yıldır uzaktan çalışmayı araştıran bir ekonomist olan Nicholas Bloom, bu oranın Covid-19 salgınının ilk günlerinde Nisan ve Mayıs 2020′de %60′ın üzerine çıktığını söylüyor.

Araştırmasına göre bu oran neredeyse 40 yıllık salgın öncesi büyümeye eşdeğer.

Bloom, uzaktan çalışmanın payının istikrarlı bir şekilde düştüğünü (bugün yaklaşık %27) ancak muhtemelen %25 civarında istikrar kazanacağını ve 2019′a göre beş kat arttığını söylüyor. Bu oran oldukça büyük ve o "Ekonomide bu kadar hızlı değişen, %500 artan bir şey bulmak neredeyse imkansız" diyor.

EK FAYDALAR ÜRETTİ

Başlangıçta uzaktan çalışma, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için bir sağlık önlemi olarak görülüyordu. Video konferans ve yüksek hızlı internet gibi teknolojik gelişmeler de uzaktan çalışmayı birçok çalışan için mümkün kıldı.

Ekonomistler, hem çalışanların hem de şirketlerin zaman içinde uzaktan çalışma ile pandemiye karşı önlem olma etkisinin ötesinde yeni faydalar keşfettiklerini söylüyor.

Bloom, çalışanların, işe hazırlanma, işe gidip-gelme süresinin azalmasından, çocukları okuldan almaya daha kolay izin veren esnek bir programa sahip olmaktan en çok keyif aldıklarını söylüyor.

ÇALIŞANLAR OFİSE DÖNÜŞ İÇİN İSTEKSİZ

Bazı çalışanlar, bu avantajlardan vazgeçme konusunda isteksiz olduklarını gösterdi. Örneğin, Amazon ve Starbucks gibi şirketler, yakın zamanda daha sıkı ofise dönüş politikalarını açıkladıktan sonra çalışanlarından gelen tepkiyle karşılaştı.

ZipRecruiter tarafından iş arayanlar arasında yapılan bir anket uzaktan çalışmak için maaşlarında ortalama %14′lük bir kesinti yapmaya hazır olacaklarını söylüyor. Küçük çocukları olan ebeveynler için rakam daha yüksek.

HİBRİT BİR MODELE DÜŞTÜ

Ekonomistler, çoğu şirketin çalışma sisteminin, haftanın 2 günü evde 3 günü ofiste şeklinde bölündüğü “hibrit” bir modele dönüştüğünü söyledi.

Bloom'a göre bu düzenleme ortalama çalışan verimliliğinde küçük bir artış sağladı.

ZipRecruiter’a göre, yeni işe alınanların yaklaşık %39′u hibrit çalışma düzenlemesine sahip işlere sahipken, yeni işlerin %18′i tamamen uzaktan. Her iki oran da pandemi öncesi seviyelerine göre yükseldi (sırasıyla %28 ve %12).

HANGİ MESLEKLER İÇİN UYGUN?

Elbette, tüm çalışanlar ya da sektörler için uzaktan çalışma seçeneği yok. Örneğin, Chicago Üniversitesi ekonomistleri Jonathan Dingel ve Brent Neiman’ın 2020′de yaptığı bir araştırmaya göre, ABD’deki işlerin yaklaşık %37′si tamamen evden yapılabilir.

Perakende, ulaşım, ağırlama ve gıda hizmetlerindeki işlerin evden çalışma düzeni sunma olasılığı teknoloji, finans gibi işlere göre çok daha düşük.

NEGATİF YANLARI NE?

Bloom'a göre araştırmalar işlerin tamamen uzaktan yapılması ile rehberlik, inovasyon ve şirket kültürünün zarar görebileceğini gösteriyor. Araştırmalara göre göre çalışanlar için ofis içi çalışmanın en önemli faydaları arasında yüz yüze işbirliği, sosyalleşme ve daha iyi iş-yaşam dengesi bulunuyor.

Şirketler bu nedenle eğer tamamen uzaktan çalışılıyorsa şirket kültürü oluşturmanın bir yolu olarak genellikle yüz yüze toplantılar düzenliyor.

Ekonomistlere göre ekonomi soğursa ve pazarlık gücü artarsa bazı işverenlerin daha katı evden çalışma politikaları getirip getirmeyeceği belirsiz.

Bunker, işverenlerin durgunluk karşısında işgücü maliyetlerini azaltmak için uzaktan çalışmayı yararlı bir yol olarak görebileceğini söyledi. Daha olası bir senaryo ise hibrit model.