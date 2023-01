The Banshees of Inisherin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek?

Altın Küre Ödülleri, bu yıl yeniden bir törenle sahiplerini buldu. 2023 Altın Küre Ödülleri'nin film kategorilerinde, The Fabelmans drama kategorisinde, The Banshees of Inisherin ise komedi-müzikal kategorisinde En İyi Film ödülünün sahibi oldu. The Banshees of Inisherin konusu, oyuncuları, fragmanına ve vizyona tarihine yakından bakalım...

The Banshees of Inisherin konusu ne?

The Banshees of Inisherin, 1920'li yılların İrlanda'sında, küçük bir sahil kasabası olan Inisherin'de, Colm'un bir anda ömür boyu dostu olan Pádraic ile arkadaşlığını bitirmesinin gerek iki ahbap gerekse kasaba halkı üzerindeki etkisini McDonagh'a has bir acı mizahla ele alıyor.

The Banshees of Inisherin ne zaman vizyona girecek?

Filmin Türkiye için vizyon tarihi 3 Şubat 2023.

The Banshees of Inisherin oyuncu kadrosu

Colin Farrell

Brendan Gleeson

Barry Keoghan

Kerry Condon

Jon Kenny

Sheila Flitton

Gary Lydon

David Pearse

Pat Shortt

The Banshees of Inisherin fragmanı