The Rookie konusu ne, oyuncuları kimler? The Rookie nereden izlenir?

The Rookie, heyecan verici bir polisiye-drama dizisi. 5 sezon ve 99 bölümden oluşan ABD yapımı bir televizyon dizisi The Rookie'nin yapımcısı Alexi Hawley. İlk olarak 2018 yılında ABC kanalında yayınlanmaya başlamıştır.

The Rookie konusu

The Rookie, hayatını değiştiren bir kazadan sonra, LAPD'de polis memuru olma hayalini gerçekleştirmek için rahat kasaba hayatından Los Angeles'a taşınan 40 yaşındaki John Nolan'ın hikayelerini konu alıyor.

The Rookie nereden izlenir?

The Rookie, FX'ten izlenebiliyor. FX; D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izlenebiliyor.

The Rookie oyuncuları ve karakterleri