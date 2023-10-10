The Rookie konusu ne, oyuncuları kimler? The Rookie nereden izlenir?
Aksiyon, suç ve drama türündeki The Rookie dizisi ABD yapımı bir televizyon dizisi. Peki The Rookie konusu ne, oyuncuları kimler? The Rookie nereden izlenir? Yakından bakalım...
The Rookie, heyecan verici bir polisiye-drama dizisi. 5 sezon ve 99 bölümden oluşan ABD yapımı bir televizyon dizisi The Rookie'nin yapımcısı Alexi Hawley. İlk olarak 2018 yılında ABC kanalında yayınlanmaya başlamıştır.
The Rookie konusu
The Rookie, hayatını değiştiren bir kazadan sonra, LAPD'de polis memuru olma hayalini gerçekleştirmek için rahat kasaba hayatından Los Angeles'a taşınan 40 yaşındaki John Nolan'ın hikayelerini konu alıyor.
The Rookie nereden izlenir?
The Rookie, FX'ten izlenebiliyor. FX; D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izlenebiliyor.
The Rookie oyuncuları ve karakterleri
- Nathan Fillion (John Nolan): Kanadalı aktör Nathan Fillion, dizideki başrol John Nolan karakterine hayat veriyor. “Castle” ve “Firefly” gibi dizilerdeki performanslarıyla tanınır.
- Alyssa Diaz (Angela Lopez): Amerikalı aktris Alyssa Diaz, Angela Lopez karakterini canlandırıyor. “Ray Donovan” ve “The Last Ship” gibi yapımlarda da yer almıştır.
- Richard T. Jones (Wade Grey): Amerikalı aktör Richard T. Jones, Wade Grey karakterine hayat vermektedir. “Judging Amy” ve “Godzilla” gibi filmlerde rol almıştır.
- Titus Makin Jr. (Jackson West): Amerikalı aktör Titus Makin Jr., Jackson West karakterini canlandırıyor. “Glee” ve “The Path” gibi dizilerde de rol almıştır.
Melissa O’Neil (Lucy Chen): Kanadalı aktris Melissa O’Neil, Lucy Chen karakterine hayat vermektedir. “Dark Matter” ve “Canadian Idol” gibi yapımlarda yer almıştır.
- Eric Winter (Tim Bradford): Amerikalı aktör Eric Winter, Tim Bradford karakterini canlandırıyor. “Witches of East End” ve “Rosewood” gibi dizilerde de yer almıştır.
- Mekia Cox (Nyla Harper): Amerikalı aktris Mekia Cox, Nyla Harper karakterine hayat vermektedir. “Crazy Ex-Girlfriend” ve “Once Upon a Time” gibi yapımlarda da yer almıştır.
- Alyssa Diaz (Angela Lopez): Amerikalı aktris Alyssa Diaz, Angela Lopez karakterini canlandırıyor. “Ray Donovan” ve “The Last Ship” gibi yapımlarda da yer almıştır.
- Mercedes Mason (Zoe Andersen): İsveçli-Amerikalı aktris Mercedes Mason, Zoe Andersen karakterine hayat vermektedir. “Fear the Walking Dead” ve “The Finder” gibi dizilerde de rol almıştır.
- Melissa O’Neil (Lucy Chen): Kanadalı aktris Melissa O’Neil, Lucy Chen karakterine hayat vermektedir. “Dark Matter” ve “Canadian Idol” gibi yapımlarda yer almıştır.