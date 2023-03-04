The Whale filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte fragmanı

2017 yapımı anne! (mother!)'nin gişede hayal kırıklığı yaratmasının ardından sinemaya bir süre ara veren Darren Aronofsky'nin beş yıl sonra gelen yeni filmi Balina (The Whale) ile geri döndü. 10 Şubat tarihinde vizyona giren The Whale (Balina) filmi konusuna, oyuncularına, fragmanına yakından bakalım...

The Whale filmi konusu nedir?

Darren Aronofsky'nin yönettiği, Brendan Fraser'ın başrolünde yer aldığı The Whale, münzevi bir hayat süren bir öğretmenin, kızıyla arasındaki buzları eritme çabasını konu ediniyor.

Brendan Fraser’ın canlandırdığı Charlie, dünya edebiyatının en önemli klasiklerinden Moby Dick’teki “beyaz balina”yı saplantı derecesinde seven ve ciddi obezite sorunları olan bir öğretmendir. Yıllar evvel eşinden ayrılarak terk ettiği kızı Ellie’yle arasını düzeltme çabasındadır. Fakat kızına kendini affettirmeye çalışırken işlerin daha da kontrolden çıkmasına yol açar.

The Whale filmi oyuncuları

Brendan Fraser

Sadie Sink

Hong Chau

Ty Simpkins

Samantha Morton

Sathya Sridharan

The Whale filmi fragmanı