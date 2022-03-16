Tutkuyla doğan tasarımlar: Zeynep Kuyumcu ve markası Floransa

Bir Avrupa seyahati sırasında ayak bastığı İtalya’nın Floransa kentinden ilhamla kurduğu markasıyla Zeynep Kuyumcu, mücevher sektöründeki tecrübesini ve çocukluğundan bu yana taşıdığı tutkusunu bir araya getirmiş. Uzun yıllar mücevher sektöründe marka ve ürün yönetimi alanlarında çalıştıktan sonra ise fikirlerini ve hayallerini gerçekleştirmek üzere markasını kurmuş. Kuyumcu, yeni koleksiyonunda ise kadın dayanışmasının en nahif sembollerinden olan mimoza çiçeğinin güçlü enerjisini, canlı renklerini ve güçlü duruşunu ilham almış. Kendini en mutlu hissettiği anlarda ailesiyle doğada vakit geçirdiğini belirten markanın kurucusu Zeynep Kuyumcu, ‘Mimosa Koleksiyonu’ ile radarımıza takılıyor ve kariyer yolculuğunu sorduğumuz sohbetimize katılıyor.

İşinizin en sevdiğiniz tarafı nedir?

Koleksiyonlarımı oluştururken ilham aldığım kadar, iham vermeye ve insanların içe dönüş yolculuklarına tasarımlarımla eşlik etmeyi seviyorum.

Mücevher kutunuzda sizin için en önemi parçayı ve hikayesini anlatabilir misiniz?

İlk koleksiyonum olan Mimosa koleksiyonuna ait bir kolye, benim için çok değerli. Biz kadınların içimizdeki güç ile etrafımızı canlandırıp renklendirdiğine ve dokunduğumuz her şeyi güzelleştirdiğimize inanıyorum. Tıpkı mimoza çiçeği gibi.

Floransa’nın hikayesi nasıl başladı?

Avrupa seyahatimiz sırasında, bu hikayeye dair içimde parlamaya başlayan ışığı hissediyordum. Sanatın başkenti olan Floransa’ya geldiğimizde ise hislerim beni yanıltmamıştı. Kuyumcular Köprüsü olarak bilinen Ponte Vecchio’ya adım attığımda ise markamın adı ve logosu hayallerimde şekillenmeye başlamıştı.

Hayata bakışınızı tek bir kavramla ile özetlemenizi istesek bu kavram ne olur?

Şükretmek, bakış açınızı eksiklikten bolluğa kaydırır ve hayatınızdaki iyiliğe odaklanmanıza izin verir. Bu da daha fazla iyiliği size çeker.

Markanız bize neler hissettirmek istiyor ve koleksiyona nereden ulaşabiliriz?

Sanat eserleriyle büyüleyici bir etkiye sahip olan Floransa kentinden esinlenerek kurmuş olduğum markam, yeni koleksiyonları ve yeni hikayeleri ile sizi içinizdeki ilhamı ortaya çıkartacak bir yolculuğa davet ediyor. Markama, online mağazamız olan www.floransa.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Çok yakında hayat geçireceğimiz fiziksel mağazalar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

“Sanatın başkenti olan Floransa’ya geldiğimizde ise hislerim beni yanıltmamıştı. Kuyumcular Köprüsü olarak bilinen Ponte Vecchio’ya adım attığımda ise markamın adı ve logosu hayallerimde şekillenmeye başlamıştı.”

Bir gün mutlaka: Global bir marka olarak geniş kitlelere ilham vereceğim.

Çocukluğum: Çokça gülmek, eğlenmek ve oyun oynamak.

Ailem: Benim için çok kıymetlidir.

Işıltı: Hayallerimin kaynağı olan içimdeki güç.

Çalma listem: İlk sırada ‘Frank Sinatra-My Way’ var.

Her sabah: Mutlaka güne şükrederek başlarım.

Unutulmaz bir seyahat: Eşimle birlikte çıktığımız ilk İtalya seyahatimizi unutamam.