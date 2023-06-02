Y kuşağı, Z kuşağı, X kuşağı, boomer nedir? Siz hangi kuşaksınız?

Kuşak; hemen hemen aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarında yaşamış ve dolayısıyla birbirine benzer sorumluluklarla yükümlü olmuş kişiler topluluğu olarak ifade ediliyor.Yaş grupları arasındaki güçlü görüşlere rağmen, herkesin hangi kuşak sınıflandırmasına girdiği konusunda oldukça fazla kafa karışıklığı var. Farklı nesiller hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik...

Z Kuşağı

Independent'in haberine göre Z kuşağının 1997 ile 2012 arasında doğanlar olduğu düşünülüyor.

Pew Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan bir rapor, bu kuşağı "post-milenyum kuşağı" olarak tanımlıyor ve bu kategoriye girenlerin 1997 ve sonrasında doğduklarını belirtiyor.

Z kuşağı, hızlı tempolu dijital büyüme döneminde doğmuş, teknolojiden anlayan bir kuşak olarak kabul ediliyor .

Greta Thunberg gibi dünya liderlerini iklim krizini durdurmak için harekete geçmeye davet eden, oldukça politize olmuş bir nesil oldukları düşünülüyor.

Olivia Rodrigo 2021'in en çok satan sanatçılarından biri ve Billie Eilish geçen yıl yedi Grammy kazandı.

Y Kuşağı

Birçoğu tüm gençleri küstahça Y kuşağı olarak tanımlasa da, bu terimin aslında 1981 ile 1996 arasında doğmuş insanlara atıfta bulunduğu anlaşılmaktadır.

Y kuşağı için daha teknik terim , X kuşağının yerini aldıkları ve Z kuşağından önce geldikleri için Y kuşağıdır.

Z kuşağına benzer şekilde, Y kuşağı da teknolojiyi ve sosyal medya platformlarını kullanma konusunda özellikle usta kişiler olarak tanımlanıyor.

Neslin üyelerinin bira, motosikletler ve bir ev sahibi olma fikri gibi çeşitli şeyleri " öldürmekle " suçlanmasıyla, basında sık sık zor anlar yaşıyorlar.

Ağustos 2018'de, Bloomberg tarafından yürütülen Birleşmiş Milletler verilerine ilişkin bir rapor , yakın gelecekte Y kuşağının sayıca Z kuşağı tarafından geride bırakılabileceğini ortaya koydu.

Nesil x

Gen X-ers'ın 1965 ile 1980 arasında doğanlar olduğu düşünülüyor.

"X kuşağı" terimi , Douglas Coupland tarafından yazılan Generation X: Tales for an Accelerated Culture adlı 1991 tarihli kitap tarafından popüler hale getirildi .

Bu nesil, güçlü bir iş ahlakını rahat bir tavırla dengeleme yeteneğine sahip olarak kabul ediliyor ve punk, indie, grunge ve techno gibi müzik türleri anlayışıyla ilişkilendiriliyor.

Baby boomers

"Baby Boomers" terimi, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından kaydedilen doğum oranlarındaki şiddetli artışı ifade eder.

İlgi çekici fenomen, Amerikalı yazar Sylvia Porter tarafından New York Post'un 1951 tarihli bir köşesinde bir "patlama" olarak tanımlandı .

Yazar Landon Jones, 1980 tarihli Büyük Beklentiler: Amerika ve Bebek Patlaması Kuşağı adlı kitabında , bebek patlaması kuşağındaki bireylerin doğum yıllarının 1943 ile 1960 yılları arasında olduğunu iddia ediyor.

Pew Araştırma Merkezi'nin baby boomers tanımı, 1946 ile 1964 arasında doğduklarını belirttiği için biraz farklıdır.

Nesil uzmanı konuşmacı Dr Alexis Abramson, baby boom kuşağının kendine güvenmeleri, otoriteyi yönetme konusunda rahat olmaları ve bağımsızlığın değerini anlamalarıyla tanındıklarını açıklıyor .

Sessiz kuşak

Sessiz neslin bir parçası olan insanlar, 1920'lerin ortalarından sonlarına ve 1940'ların başlarından ortalarına kadar doğmuş olarak nitelendirilir.

Resolution Foundation tarafından yayınlanan Cross Country: International Comparisons of International Trends adlı bir rapor , sessiz nesildekilerin 1926 ile 1945 yılları arasında doğduğunu iddia ediyor.

O dönemde doğanlara sessiz kalmaları ve güncel olaylarla ilgili görüşleri hakkında açıkça konuşmamaları öğretildiğine inanıldığı için bu şekilde anılıyorlar.