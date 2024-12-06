288 bin 315 adet LEGO'dan oluşan gerçek boyutlu McLaren yarış arabası tanıtıldı

The LEGO Group ve McLaren Racing ekiplerinin iş birliğiyle hayata geçen, 288.315 adet lego parçasıyla inşa edilen gerçek boyutlu McLaren, yarış pilotu Cem Bölükbaşı'nın da katıldığı etkinlikle tanıtıldı. İnşası 1893 saat süren ve 27 kişinin görev aldığı LEGO McLaren 4 Aralık – 01 Ocak tarihleri arasında Akasya AVM'de ziyaret edilebilecek.

"LEGO aşkı olan herkes görmeli"

Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı: “Çocukluğumdan beri oyun demek LEGO yapım parçaları demek benim için. Kendimi bildim bileli onlarla oynuyorum. McLaren aracının LEGO yapım parçalarından inşa edilmiş gerçek boyutlu halini görmek benim için çok heyecan verici çünkü iki tutkum bir arada, yarış ve LEGO markası! Gerçek boyutlu McLaren Formula 1 arabasını yarışseverler ve LEGO aşkı olan herkes görmeli."

"Bu ana tanıklık etmek heyecan verici"

Oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı İbrahim Selim: “LEGO setleri benim için gerçek bir oyun deneyimi. Yetişkinler için olan araçların çoğunu evimde görebilirsiniz. Böylesi dev bir LEGO yapımının açılışında olmak ve bu ana tanıklık etmek de ayrı bir heyecan oldu. Yarışseverler için pistlerin bu efsane aracına yakından bakmak unutulmaz bir deneyim olacak”