Hem dikkat çeken takılar ile güzelliğinize güzellik katıp hem de kem gözlerin nazarlarından sakınmak istiyorsanız sizi "akik taşı" ile tanıştıralım…

Derler ki, "şayet bir kişiye birinin nazarı değdi ise ve üzerinde akik taşından yapılmış herhangi bir aksesuar varsa o çatlarmış da kişiye nazar değmezmiş." Özel bileşeni ile doğanın bize armağanı olan akik çok şifalı taşlar arasında olup bilinen bilinmeyen faydalarını duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. Ruhsal, fiziksel açıdan dikkat çeken faydaları, bunları duyanların hemen gidip bir akik taşı almasına neden oluyor. İnsan üzerindeki negatif enerjiyi alması ve nazardan koruması taşın en belirgin özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Sicilya’nın en büyük nehri olan Achetas’tan adını alan ve dünya genelinde en fazla çıkarılan şifalı taşlar arasında yer alan akik taşı kolye, yüzük olmak üzere birçok üründe kullanılıyor. Kahverengi, yeşil, kırmızı, beyaz ve gri renkleri bulunan taş, sağlık sektörü başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda boy gösteriyor.



Akik taşı özellikleri nelerdir?

Topraktan çıkarılan sağlık da diyebileceğimiz akik taşı faydalı taşlar arasında yer aldığından özellikle vücuda temas eden akik taşı bileklik, yüzük, küpe gibi mücevherlerde kullanılıyor. Evinde olumlu rüzgarların esmesini, negatif enerjinin emilim yok edilmesini isteyenler için de ev aksesuarlarında kullanıldığına şahit olabilirsiniz. Mücevherlerde ve aksesuarlarda tek kahverengi veya yeşil ya da kırmızı akik taşı çeşitleri mevcut. Fakat bazen de iki farklı renk akik taşı bir mücevherde aynı anda da kullanılabiliyor. Örneğin kırmızı ile gri veya yeşil ile kahverengini dalga dalga bir birinin içine geçmiş bir şekilde görebilmeniz mümkün. Sert olmasına rağmen geçirgen özelliği bulunan taş, opak ve yarı saydam yapıda bulunuyor. Akik taşının geniş ürün yelpazesinde kullanıcılara sunulması, kullanım alanlarını genişletiyor ve böylece daha çok kişiye daha fazla fayda ulaştırıyor.







Akik taşının faydaları nelerdir?

• İş yoğunluğu, trafik yoğunluğu derken hayatında çok fazla stres olanlara müjde olarak verilecek en güzel bilgi, stresi ve negatif enerjiyi akik taşı ve ürünlerinin aldığı bilgisidir.



• Kendinizi iyi ifade edemediğinizi düşünüyor iseniz, bu taştan yapılmış bir yüzük alıp takmayı deneyebilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilmenizi sağlayabilir ve çekingen ruh halinizi yenmenize yardımcı olabilir. Taşın, dışa dönük bir insan olmanız konusunda yardımı dokunabileceği de söylenenler arasında.



• Kolunuzda bir ağrı mı var akik taşı bileklik ağrınızı alabilir. Ağrıları azalttığı ve temas ettiği bölgeyi ısıtarak gevşettiği de akik taşının mucizelerinden biri olduğu söyleniyor.



• Cilt hastalıklarına da iyi gelebiliyor. Eğer cildinizde bir sorun yaşıyorsanız, deneyebilirsiniz.



• Gaz sancısı ve damar rahatsızlıkları olanlar da akik taşlarını deneyebilir.



Akik taşının gerçeği nasıl anlaşılır?

Akik taşı her özelliği ile dikkat çeken bir taş. Ancak piyasada gerçek olmayan çok ürün akik taşı olarak satılabiliyor. O nedenle almayı düşündüğünüz taşın orijinal olup olmadığını tespit etmek bu noktada önem taşıyor. Taşın orijinal olup olmadığını taşın bir kısmını çakmakla yakarak anlayabilirsiniz. Boya ile orijinal taşa benzetilen aksesuarlar azıcık ısıya maruz kalınca hemen boyasını akıtacaktır. Hakiki taşta ise hiçbir değişim olmayacaktır.



Akik taşı hangi burcun taşıdır?

Her bir burcun kendine has doğal taşları vardır. Ve bu burca mensup olan kişilerin burcun taşını kullanması tavsiye edilir. Akik taşı da başak, koç, boğa, ikizler, aslan ve yay burçlarının taşıdır. Bu burçlar orijinal taşın ürünlerini kullandıklarında dengelemeleri gereken yönlerinin daha iyiye gittiğini, pozitif enerjiyle sağlıklı yaşayarak faydalarını tecrübe edebilirler. Yani en azından deneyebilirler…