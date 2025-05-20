Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Cihan benim kocam!"

Alya, Mine'nin hamile olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıyla Sadakat tarafından konaktan yine kovuluyor. Alya ise konağa da Cihan'a da sahip çıkarak Sadakat'a "Cihan benim kocam! Yani ben Cihan'ın karısı olarak bu konaktayım" diyor.