Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Cihan benim kocam!"
Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Mine'nin hamile olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıyla Sadakat tarafından konaktan yine kovulan Alya, konağa da Cihan'a da sahip çıktı. Fragmana Alya'nın "Cihan benim kocam! Yani ben Cihan'ın karısı olarak bu konaktayım" sözleri damga vurdu.
1 / 7
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 27. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
2 / 7
Alya, Mine'nin hamile olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıyla Sadakat tarafından konaktan yine kovuluyor. Alya ise konağa da Cihan'a da sahip çıkarak Sadakat'a "Cihan benim kocam! Yani ben Cihan'ın karısı olarak bu konaktayım" diyor.
3 / 7
Şahin ve Nare de aşkına sahip çıkıyor. Şahin "En olmazlarda bile sevdik birbirimizi. Benimle ol" diyerek elinde tutup götürüyor.
4 / 7
Cihan Alya'dan özür diliyor. Alya ise "Biz zaten hiç başlamamış bir şeyin ortasındaydık" diyor Cihan ise "Ucundaydık" diye cevap veriyor.