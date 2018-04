Anadolu kültüründe 'Feng Shui'

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Fazla söze gerek kalmadan, bir bakış bir duruş, bir sembol ile ne çok şey anlatır Anadolu kültürü... Öylesine zengin, öylesine naif ve öylesine anlamlıdır ki…

Yazı: Melda Tunçel / Pozitif



Dileklerimizi olma haline getiren, var oluşun ilahi gücüne inanış ve onu hayatımıza uyarlama biçimimizdir. Ama bazen hani bir umutsuzluk çöker içimize, bir tükenmişlik, çaresizlik çöreklenir yüreklerimize ya, işte öyle zamanda dilimiz lal olur konuşmaz, yürekler sadece dua eder ve evrenin sembolik dili devreye girer... İşte o hal, bir başkadır Anadolu kültüründe… İsteklerimize kavuşmak için binbir yol deneriz. Kimi zaman kader ya da alın yazısı desek de, onlara ulaşmanın yolunun tutkuyla istemekten ve eyleme geçmekten olduğu inancını da taşırız. Bazen “ya olmazsa” şüphesi gelip giderken aklımızla gönlümüz arasında yine de sessiz bir çığlık büyütmeye devam ederiz bir yerlerde… Niyet ederiz, o çok istediklerimize kavuşmak için plan yaparız ve en çok da evrenin sembolik dili olan işaretleri kullanırız. Herkesin inandığı ya da inanmak isterken o manayı yükleyip onu anlamlandırdığı her şey, mutlaka gerçek olur. Bunun en başında Anadolu kültürü ile başlayıp “Türk işi turistik eşya” sembolüne gelen nazar simgesi “nazar boncuğu” değil midir? Renklerin enerjisi ile bütünleşen göz sembolü, lacivert bir taşın üzerindeki beyaz, beyazın üzerindeki sarı nokta ile mi bizi koruyor yoksa ona kattığımız anlam ve görev ile mi oluyor bu? Evlenenlere, yeni ev ya da iş sahibi olanlara, bebeklere, büyüklere, hatta sağlıkla hala ayakta duran yaşı geçmiş ama ruhu gençlere, sünnet çocuklarına, yeni alınan arabaya, eşyaya ve her türlü mala mülke karşı adettendir diye aldığımız, taktığımız, sunduğumuz “Nazar boncuğun var mı senin?” diye sorduğumuz bu bir çeşit renkli cam boncuk kültürel koruyuculuğumuzu üstlenmiş, değerini yüklenen anlamından alan bir nesnedir ve hepimizin bilerek, severek kullandığı bir eşyadır aslında. İşte bu bakış açısından yola çıktığımızda; aslında bizi koruyan, çağırdığımızda bize gelen, kısacası olmasını dileyip o anlamı yüklediğimiz her obje tüm dileklerimizi gerçek kılar. Öyleyse çivi çivi ile sökülür düşüncesiyle dilediğiniz şey her ne ise, onu temsil eden bir obje ile betimlemek ve hayatımıza adeta bir mıknatıs etkisi yaratarak çekmek çok kolay ve keyiflidir. Örneğin para kazanmak isteyen biri zenginliği ve varlığı temsil eden altın, gümüş gibi para objelerini; ikili ilişkiyi isteyen çift kalp; evlilik isteyen ise gelin ve damat gibi istenen şey ile betimlenen objeleri kullanmalıdır.