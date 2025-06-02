Survivor son bölümde eleme adayı kim oldu?

1 Haziran 2025 Survivor'da haftanın eleme adayları açıklandı. Sema ve Sevgi'nin elenmesi sonrasında dün akşam Batuhan'ın bireysel dokunulmazlığı kazanması ilgi gördü. Batuhan ve Hikmet arasında kıyasıya bir dokunulmazlık finali oynandı. İşte detaylar...

Survivor'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Batuhan ve Hikmet arasında yaşanan rekabetin ardından bireysel dokunulmazlık oyununu Batuhan kazandı.

MERYEM DÜELLO LİSTESİNE ADINI YAZDIRDI

Survivor ada konseyinde yapılan seçim sonrasında Meryem adını düello listesine yazdırdı.

SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor eleme düellosunun son etapta ise Aycan ve Sevgi karşı karşıya geldi. Final etabında Sevgi'nin 5-3'lük skoru ile Survivor'dan elenen isim Aycan oldu. Aycan'ın elenmesi duygusal anlara neden oldu.