Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2025 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü için geri sayım başladı. Anneler Günü, bu yıl da annelerine sevgisini göstermek isteyen milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Anneler Günü, anneleri anmak ve onları onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlandığı bilinen Anneler Günü’nün 2025 yılında ne zaman ve hangi gün kutlanacağı merak ediliyor.

ANNELER GÜNÜ 2025 NE ZAMAN?

Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü’nün kökeni hem antik geleneklere, hem de modern dönem bireysel çabalara dayanıyor. Günümüzde kutladığımız haliyle Anneler Günü’nün temelleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde 1900’lü yılların başında atıldı.

1. Anna Jarvis (1908 - ABD):

• Anneler Günü’nün fikir annesi olarak kabul edilir.

• Annesi Ann Reeves Jarvis, İç Savaş döneminde barış ve sağlık konularında çalışan bir sosyal aktivistti.

• Anna, annesinin ölümünden sonra onun anısını yaşatmak ve annelerin değerini göstermek için özel bir gün ilan edilmesini istedi.

2. Resmiyet Kazanması (1914):

• ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914’te Mayıs ayının ikinci pazarını “Anneler Günü” olarak resmen ilan etti.

• Bu gün, kısa sürede birçok ülkede benimsenip kutlanmaya başlandı.

Anna Jarvis, bu özel günün zamanla ticarileşmesine karşı çıktı. Hatta bazı organizasyonlara dava bile açtı çünkü onun amacı sadece duygusal ve içten bir kutlamaydı.