Baharı ışıltı ile karşılama vakti! Elele'nin yeni sayısı yine dolu dolu! Kapağımızda Öykü Serter var. Onun gerçekte kim olduğunu görmenizi engelleyen, realiteden uzak televizyon ekranını kırdık ve içinden asıl Öykü Serter'i çıkardık. Bu özel röportajı mutlaka okuyun. İşte yeni sayıda yer alan konu başlıklarından bazıları:
- Yeni mevsim, yeni renkler, yeni aksesuarlar demek! İlkbahar modasının tüm öne çıkan detayları Elele'nin yeni sayısında.
- Prime time'ın 5 ünlü ismi (Kenan Ece, Emre Aydın, Selim Bayraktar, Yiğit Dikmen, Ahmet Olgun Sünear) dergimizin bu ayki konuklarından.
- Güneşin Kızları dizisinin Burcu Özberk'i ise güzellik sayfalarımızın sürprizi!
- Hediyemiz: Dilara Koçak ile İyi Yaşam kitabı