O, yaşamının 10 ayını yuvada geçirmek zorunda kalmış minik bir çocuğun artık koruyucu annesi!

Yazı: Filiz Şeref

Fotoğraf: Haşim Kılıç

Yaptığını yapabilmek her şeyden önce yürek istiyor. İyi ve sağlam bir yürek! Kendinden çok ‘başkaları için ne yapabilirim?’ diyebilecek kadar ‘aşmış’ bir enerjide, bir başkasının hayatına dokunarak mutlu olmayı seçecek özveride, üstelik hepsini karşılıksız yapabilecek kadar özenilesi karakterde cesur bir kadın Emine Akyüz... O, yaşamının 10 ayını yuvada geçirmek zorunda kalmış minik bir çocuğun artık koruyucu annesi!



BAZI KADINLAR ÖZELDİR. HAYATA BAKIŞIDIR İNSANI ÖZEL KILAN EN ÇOK DA. BAZI KADINLAR CESURDUR. Hem de dünyayı değiştirmek söz konusu ise birilerinin hayatına dokunmayı isteyecek kadar... Bazı kadınlar biyolojik olarak olmasa da çok iyi annedir! Tıpkı Emine Akyüz gibi... Lise yıllarından beri bir hayali varmış Akyüz’ün; evlat edinmek. Bu düşüncesini evlenip, kendi çocuğunu doğurup sonra uygulamaya geçirmek istiyormuş aslında. Ancak bir süre önce “Yarın ölebileceğimin farkındayım ve bugünü anlamlı geçirmeliyim” diye düşünerek harekete geçmiş. Bu konuyu araştırınca, yapabileceğinin koruyucu annelik modeli olduğunu fark etmiş. Sonra da tüm prosedürlerin ardından beş ay önce 15 aylık bebeği ile yeni hayatına başlamış. Ailesi Adana’da kendisi ise yaklaşık 11 yıldır Ankara’da yaşıyor. Annesi sık sık destek amaçlı gelse de, zaman zaman bakıcı desteği alsa da bebeğini aslında tek başına büyütüyor. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Türkçe Eğitimi yüksek lisans mezunu ve şu anda aynı bölümde doktora yapıyor. Aynı zamanda bu fakültede dört yıldır araştırma görevlisi olarak çalışıyor. “Bugün ben ona yaparım yarın başkası bir başkasına yapar; derken dünya daha yaşanılır bir yer olur belki…” diyor ve insana ‘neyse ki dünyada hala iyi insanlar var’ dedirtiyor.

Hayat size hangi anda, hangi noktada koruyucu anne olma fikrini sorgulatmaya başladı?

Aslında yuvada kalan bir çocuğun hayatına dokunmak istediğimde, lisedeydim daha. Anadolu Öğretmen Lisesi’nde yatılı okuyordum, ikinci sınıftaydım ve yalnızca evlat edinme modelini biliyordum. Bir derste mektup yazmamız istenmişti. Ben de bir gün hayatıma girecek çocuğuma yazdım; öyle başladı her şey… Bunda belki yatılı okulun, belki daha önce okuduğum kitaplardaki kahramanların etkisi vardı; tam olarak bilemiyorum. Bir gün evlendikten sonra hatta bir çocuğu karnımdan dünyaya getirdikten sonra evlat edineceğimi düşünüyordum. Zaman içinde beklememeyi öğrendim, bazı şeylerin zamanını biz belirleyemeyiz ve kendimizi hazır hissettiğimizde birilerine elimizi uzatmak için hızlıca harekete geçmek gerekir. Doktora yeterlilik sınavını geçince artık bir çocuğu kalbimden dünyaya getirebileceğimi, bir çocuğu severek büyütebileceğimi düşünmeye başladım ve koruyucu ailelik modelini öğrendim.

Peki siz özünde anne olmak mı istediniz, yoksa bir çocuğa yardım etmek mi?

Ben bu kararın bir hayalden çıkıp gerçek olma sürecinden hemen önce kendime şu soruyu sordum: “Yapmak istediğim şey bir evlat hasretinden mi kaynaklanıyor?” Bu çok önemliymiş, şimdi anlıyorum. Eğer evlat hasreti ağır basarsa yapılması gereken ya biyolojik olarak çocuk sahibi olmak ya da evlat edinmektir. Benim düşüncelerimde ağır basan başka bir şeydi. Yalnızca bir çocuğun hayatına dokunmak… Beklentisiz, karşılıksız… Tıpkı yarın ölebileceğini bilerek bugün yaşamak gibi. Koruyucu ailelik tam da böyle bir şey… Bir kış günü kuruma gittim ve ön görüşmeyi gerçekleştirdik. Sonra süreç başladı… Yaz ortasında onu yuvadan alıp eve getirdim ve birlikteyiz.

Bu işin prosedürü genel hatlarıyla nedir?

Koruyucu aile olduğunuzda, biyolojik ailesi tarafından çeşitli nedenlerle bakılamayan çocuk sizinle büyüyor. Başvurmak için gereken temel şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup sürekli Türkiye’de ikamet etmek, 25-65 yaşları arasında olmak, en az ilkokul mezunu olmak ve düzenli bir gelire sahip olmak. Evli ya da bekar, çocuklu ya da çocuksuz olmak fark etmiyor. Başvuru Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne şahsen yapılıyor. Gerekli belgeleri hazırlamanız için size süre tanınıyor ve belgeleri teslim ettikten sonra inceleme süreci başlıyor. Ev ziyaretiyle birlikte ortalama beş görüşme yapılıyor ve eğer komisyon tarafından koruyucu aile olmanız onaylanırsa uygun çocukla eşleştirilmek üzere yuva ya da yurda yönlendiriliyorsunuz.

Evlat edinmekten farkı ne?

Evlat edinme, biyolojik ailesi bulunmayan çocuklara sağlanan sürekli bakım hizmeti; koruyucu ailelik ise biyolojik ailenin bir süre bakamadığı çocuğun yaşamını, eğitimini sizinle sürdürmesi; bu bazen uzun süreli de olabiliyor. Koruyucu ailelikte çocuğun velayetini alamıyorsunuz. Ancak evlat edinirseniz çocuğun velayetini alabilirsiniz. İkisi birbirinden tamamen farklı. Hatta bir de gönüllü ailelik var ki o da kuruluşta kalan çocuğa yardımcı olmak için yapılan düzenli ziyaretleri kapsıyor.